В пятницу можно ожидать решения Конституционного Суда

Народный депутат V созыва Руслан КНЯЗЕВИЧ прогнозирует, что в пятницу, 27 апреля, Конституционный Суд Украины вынесет решение по указу Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на митинге сторонников оппозиции, которая проходит на Европейской площади в Киеве. В мероприятии принимают участие около трех тысяч человек.

«Возможно, в пятницу можно ожидать решение Конституционного Суда», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ. При этом он выразил сомнение, что это решение «будет действительно законным и конституционным».

Р.КНЯЗЕВИЧ призвал сторонников оппозиции в пятницу снова собраться затем, чтобы выразить свое отношение к решению КС.

По его мнению, в КС происходит «очередное представление в театре абсурда».

Р.КНЯЗЕВИЧ напомнил, что пятеро судей КС еще перед рассмотрением дела заявили о давлении на Конституционный Суд.