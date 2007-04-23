Ющенко выразил соболезнование российскому народу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО послал письмо Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ, в котором выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося политического и государственного деятеля Бориса Ельцина.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем письме В.ЮЩЕНКО отметил: «От имени Украинского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с непоправимой утратой – кончиной выдающегося политического и государственного деятеля, первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Мы искренне разделяем боль этой тяжелой утраты. Прошу передать слова соболезнования жене, родным, близким, соратникам и всему Российскому народу».

«Ушел из жизни большой демократ и масштабный политик, с именем которого связана целая эпоха в мировой истории. Взнос Бориса Ельцина в возрождение Российского государства, утверждение принципов свободы, равноправие и суверенность на постсоветском пространстве, в справедливое обустройство современного мира – уникальный, который можно сравнить со свершениями больших исторических лидеров», – говорится в соболезновании главы Украинского государства.

«Добрая память о Борисе Николаевиче навечно останется в наших сердцах», – отметил В. ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, в Москве в результате остановки сердца на 77-м году жизни умер первый президент России Б.Ельцин.