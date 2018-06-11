Компромисс – где его найти?

Компромисс для преодоления сложившейся в стране ситуации – возможен. Надо только хорошенько его поискать. Уразумев, что политический кризис давно уже прошел точку невозвращения, об этом заговорили уже представители всех без исключения парламентских партий.

Правда, где искать этот самый компромисс, и, главное, как он должен выглядеть пока что мало кто представляет. Все, выдвигавшиеся до сих пор идеи, так или иначе сводились к двум взаимоисключающим тезисам, озвученным Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Первый: компромисс возможен, но только в вопросе даты и правил проведения досрочных выборов – Ющенко. Второй: компромисс возможен, но только при условии отказа Президента от уже подписанного указа и на основе решения Конституционного суда – Янукович.

Очевидно, что компромиссом, так сказать, в словарном значении этого слова пока что и не пахнет. Если и можно о чем-то уверенно говорить, то лишь о том, что главные игроки политической арены пришли к общему выводу: противостояние дошло до критической отметки, и пускать дело на самотек чревато непредсказуемыми последствиями. Но выход из ситуации по-прежнему, мягко говоря, не очевиден. И не в последнюю очередь в силу того, что жертвовать своими политическими интересами пока не готова ни одна из сторон конфликта. А каждый инициатор компромисса в качестве «отправной точки достижения общественно-политического согласия» предлагает противной стороне сделать уступку… себе-любимому. Наверное, никому не надо объяснять, что так мы далеко не уедем.

Из всех существующих на сегодня вариантов наиболее радикальный в субботу озвучил спикер парламента Александр Мороз. Проект «меморандума примирения и понимания» в исполнении нашего доморощенного миротворца парламентского разлива прост как валенок. Виктор Ющенко отменяет свой указ от 2 апреля о роспуске парламента. Верховная Рада отменяет все свои решения, так или иначе имеющие отношение к выполнению (если точнее, то к невыполнению) президентского указа. Проще говоря, стране предлагается “отмотать пленку назад” – вернуться в “день дурака”. И всем миром старательно сделать вид, что всего, наговоренного друг другу как представителями, так и сторонниками разноокрашеных политических сил как бы не было.

Почему именно в “день дурака”, то бишь 1 апреля? Да потому, что только дурак поверит, что Украина до последнего человека примется за тщательную ревизию памяти и политических взглядов. Даже если Ющенко, Янукович, Тимошенко, Симоненко и старательно косящий под Литвина Мороз в один голос распорядятся начать повальную чистку мозгов в интересах общенационального примирения.

И уж даже дурак не поверит, что ситуацию, которая нагнеталась с двух сторон несколько месяцев, можно разрулить отменив один-два-четыре-десять (да хоть двадцать пять) автографов под документами.

Но соблазн, конечно, силен. И, судя по всему, идея поступиться малым, чтобы не потерять большее и сделать вид, что компромисс найден, а все случившееся, включая оба Майдана... – да, шутка это была просто шутка, – посещает не только голову Мороза.

Во всяком случае, если верить Юрию Луценко. Лидер Народной самообороны в интервью радио “Свобода” заявил, что и “любі друзі” в окружении Ющенко, и “любі мої” в окружении Тимошенко не только не готовы сегодня и сейчас отказаться от депутатских мандатов, как этого требуют Тимошенко с Кириленко. Но и вполне всерьез, по данным Луценко, рассматривают возможности сепаратных соглашений. От отмены указа о досрочных выборах до создания широкой коалиции при участии “Нашей Украины” и Партии регионов. Разумеется, это ситуации не решит. И даже не потому, что не согласный с такой постановкой вопроса Луценко обещает уйти в глухую оппозицию. А потому, что небожителям отечественного политического Олимпа раньше надо было думать. Когда они с такой легкостью разбрасывались направо и налево гневными комментариями по поводу “сходняков”, “кулуарных договоренностей” и “непрозрачных решений”. Уж теперь убедить страну в том, что все это – не преступление, а благо, очень сложно будет.

И все-таки выход должен быть! Наверное. Может быть...

«Общественный» компромисс

О том, что общество, мол, должно вмешаться и взять ситуацию в свои руки нам уже все уши прожужжали. С двух сторон. Правда, политики при этом слегка лукавят, под вмешательством общества подразумевая более или менее многочисленные группы лиц, собранных в одном месте, вооруженных партийной символикой одного цвета и старательно выкрикивающих фамилию лидера.

Но принципиально возможен и иной вариант. Ту же Конституцию можно обсуждать действительно общественными советами, а не при Президенте или под патронатом премьера. На переговорах по поиску компромисса могут присутствовать если не “люди с улицы”, то хоть пресса. Можно и прямую трансляцию организовать. То есть сделать политическую деятельность всех без исключения лидеров, пусть на короткий период, но на самом деле публичной, а не стремящейся выглядеть таковой. Наверное, это – единственно возможный путь действительно всенародного компромисса. После которого ни у кого не должно остаться оснований удариться в глухую обиду либо высказывать претензии «инакоокрашенной» стороне.

Правда, непременным условием организации этой “идиллии” должно стать свободное участие в процессе поиска решения всех желающих. Пусть по очереди, если разом не поместятся, но обязательно на добровольной и бесплатной основе. И введение жесткого запрета для политиков всех уровней и рангов затыкать рты “гласу народа”. Коль скоро уж речь зашла о необходимости выслушать мнение людей, надо дать им возможность высказаться.

Кстати, поиск компромисса силами общества мог бы стать неплохим подспорьем гражданскому развитию государства Украина. В том смысле, что люди на собственном опыте начали бы понимать, что обтекаемые формулировки типа “высокий уровень жизни”, “достойная зарплата”, “общественное согласие” и так далее в документ не запишешь. Хотя бы потому, что каждая сторона норовит прочитать их по-своему. Глядишь, и научились бы во время избирательных кампаний выдвигать к партиям конкретные требования вместо шариковского “желаю, чтобы все!”.

Но тут необходимо будет согласие всех элит на то, что решающее слово будет за результатами референдума! Возможно ли его получить?

“Политический” компромисс

Пока что этот вариант выглядит полной безнадегой. Слишком уж разные основы компромисса предлагаются. А часть политиков, как, к примеру, Вячеслав Кириленко, так и вовсе уперлись. Лидер «Нашей Украины» вон даже не согласен со вполне здравой идеей бютовца Александра Турчинова. Вернуться в парламент и принять законодательство, которое регулировало бы вопросы проведения досрочных выборов, что нам не помешало бы ни при каком раскладе. Такое впечатление, что законы писались людьми, даже близко не допускающими подобную возможность. Но Кириленко уперся на своем, мол, пусть коалиция вносит изменения в законодательство, голосов у них для этого хватит. Ага! А потом тот же Кириленко скажет, что изменили не там и не то, что надо, и все покатится по новой. Да еще и большой вопрос, подпишет ли Ющенко закон, принятый половиной парламента? Уточним: половиной распущенного уже парламента, на чем Президент постоянно настаивает.

Чем дальше, тем более соблазнительным выглядит опыт святого Бонавентуры, распорядившегося замуровать – вплоть до принятия решения –18 кардиналов в Папском дворце после того, как в итоге двухлетних дебатов иерархи церкви не смогли избрать нового Папу вместо скончавшегося в 1268 году Климента IV. Правда, несговорчивые кардиналы еще несколько месяцев протянули на хлебе и воде – о восшествии на престол папы Геогрия X объявили лишь 1 сентября 1271 года. Но идея неплоха. Тем более что представители отечественных элит, в отличие от кардиналов 13-го века, постами никогда не злоупотребляли. Да и оставшаяся «бесхозной» власть – тоже неплохой стимул. Терять-то ее никому не хочется, независимо от цвета политических знамен.

К сожалению, этот выход плох по совершенно иной причине. Он не позволяет изменить систему принятия важнейших для страны решений в узком кругу политических элит. Впрочем, с другой стороны, актуален вопрос: а нужно ли жителям Украины непосредственное участие в политической жизни страны. На уровне принятия решений, разумеется. Судя по тому, что подавляющая часть предпочитает выбирать из предложенных вариантов, не затрудняя себя даже формулировками, не говоря уже о внесении альтернативных предложений (даже на выборах графа «против всех» традиционно не пользуется популярностью), – не нужно. В интересах самореализации незначительной политически активной прослойки, возможно, имело бы смысл создать постоянно действующие общественные советы при всех органах государственной власти. Но большего пока стране, судя по всему, не требуется. То есть, если Ющенко сумеет договориться с Януковичем (или Янукович сумеет договориться с Ющенко), это устроит почти всех.

Проблема в том, как после всего, что наши лидеры наговорили друг другу и наобещали всем остальным, выйти из ситуации, не потеряв лицо? И возможно ли это вообще? Захотят ли выполнить взятые на себя обязательства?

«Импортный» компромисс

Теоретически можно принять за исходную точку тезис: «Украина – европейская страна». В таком случае основой компромисса, точнее общественно-политически приемлемого ультиматума, должно стать решение Конституционного суда. Независимо от его содержания. Сомнительно, что ни у кого из политиков не появится соблазна его оспорить. И тут единственное, что поможет удержать ситуацию в рамках приличий, – обращение в Совет Европы, в Парламентскую Ассамблею, в Венецианскую комиссию с просьбой временно заменить мониторинг непрерывным контролем над происходящим в Украине. Возможно, откомандировать сюда батальон «голубых беретов» из европейского юридического корпуса. И непременно каждый законопроект, каждый проект соглашения, каждый меморандум, каждый чих политика подвергать юридической экспертизе европейских специалистов. Под их жестким контролем внести соответствующие европейским нормам изменения в законодательство и заново переписать Конституцию.

Разумеется, такая «процедура санации» потребует массы времени и денег. Разумеется, она будет унизительной, и это еще мягко сказано. Но если варианты внутренних компромиссов закончатся раньше, чем желание излечиться от всевластия системы, придется в очередной раз вспомнить, что лекарство вкусным не бывает.

Но вот вопрос: до такой ли степени Европе дорого дело становление демократии в Украине, чтобы настолько глубоко влезать в наши внутриполитические разборки? Судя по содержанию последней резолюции ПАСЕ, всемерное содействие нам пообещают, но не более того…

Так что решение придется искать своими силами. И сейчас ситуация выглядит так, что ради него не только политикам придется поступиться частью своих интересов. Но и народу – частью своей лени и извечной надежды на «авось».

Знаете, есть такая байка про рыцаря и монаха, убежденного в том, что из любой ситуации всегда есть два выхода.

Сидит, значит, рыцарь в трактире, вино в бокале слезами разбавляет. К нему подсаживается жаждущий общения и бесплатного ужина монах. Рыцарь вежливо так говорит: иди, мол, святой отец за другой столик, сам видишь, горе у меня. Тот давай выспрашивать, что да как. Выясняется, что посватался рыцарь к прекрасной даме, а ее отец в качестве подарка к свадьбе пожелал получить голову дракона. Теперь вот рыцарь в совершенно безвыходном положении. Обмануть ожидания будущих родственников нельзя, к дракону идти – страшно, топиться – христианская этика не позволяет. Монах давай его утешать, мол, из любой ситуации всегда есть, как минимум два выхода:

– Ты мог согласиться на требование, или отказаться жениться. Допустим, ты согласился. Теперь ты можешь ехать к дракону в пасть, или одуматься и поискать невесту в другом городе. Допустим, ты поедешь. Или ты дракона встретишь, или не встретишь. Допустим, встретишь. Или он от тебя сбежит или станет с тобой драться. Допустим, станет. Или ты его победишь, или он тебя съест. Допустим, съел…

– Ну?!!! – вскидывается рыцарь

– Так, ведь, и из этой ситуации у тебя два выхода...

Кажется, нам, как и этому рыцарю, срочно надо искать третий выход.

Елена Перегуда