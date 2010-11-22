На Майдане скандируют: Не уйдем! Не уйдем!

Предприниматели, которые принимают участие в акции протеста в центре Киева против нового Налогового кодекса, не собираются исполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в ответ на информацию о соответствующем решении суда, которую озвучил со сцены координатор Народного комитета спасения Украины Михаил РАТУШНЫЙ.

«Не уйдем! Не уйдем!», - скандируют участники акции протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил иск КГГА и запретил проведение мероприятий 22-26 ноября в центре Киева.

Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.