На Майдане скандируют: Не уйдем! Не уйдем!
18:28, 22 ноября 2010Политика
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Решение суда выполнять не собираются
Предприниматели, которые принимают участие в акции протеста в центре Киева против нового Налогового кодекса, не собираются исполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в ответ на информацию о соответствующем решении суда, которую озвучил со сцены координатор Народного комитета спасения Украины Михаил РАТУШНЫЙ.
«Не уйдем! Не уйдем!», - скандируют участники акции протеста.
Как сообщал УНИАН, сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил иск КГГА и запретил проведение мероприятий 22-26 ноября в центре Киева.
Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.
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