ЦИК не смогла объявить парламентские выборы 27 марта 2011 года

Центральная избирательная комиссия не смогла принять постановление об установлении даты парламентских выборов 27 марта 2011 года и о начале избирательной кампании с 27 ноября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, из 11 членов ЦИК за принятие такого постановления проголосовали четверо, а семь - воздержались.

Таким образом, Центризбирком не смог объявить начало кампании по выборам Верховной Рады.