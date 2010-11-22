ЦИК не смогла объявить парламентские выборы 27 марта 2011 года
15:52, 22 ноября 2010Политика
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Голосование о начале гонки провалили
Центральная избирательная комиссия не смогла принять постановление об установлении даты парламентских выборов 27 марта 2011 года и о начале избирательной кампании с 27 ноября 2010 года.
Как передает корреспондент УНИАН, из 11 членов ЦИК за принятие такого постановления проголосовали четверо, а семь - воздержались.
Таким образом, Центризбирком не смог объявить начало кампании по выборам Верховной Рады.
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