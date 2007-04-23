Янукович объявил себя прозападным политиком

Премьер Виктор Янукович заявляет, что он является сторонником прозападного курса.

Об этом Янукович заявил в интервью газете "The Sunday Telegraph".

"Я поддерживаю прозападный курс, который означает строительство демократического, зажиточного и здорового общества", - заявил он.

"Разница между моей позицией и позицией моих оппонентов заключается в том, что они пытаются идти на запад как можно быстрее", - прибавил Янукович.

"Их лидеры даже говорят о превращении Украины в ключевой элемент санитарной границы против России. Заинтересована ли Европа в такой конфронтации? Я уверен, что нет. Я поддерживаю постепенную интеграцию в Европу", - отметил он.

Премьер также считает, что во времена его премьерства, отношения Украины и НАТО базировались на углубленном сотрудничестве с альянсом.

"Во время моего пребывания на должности премьера, отношения Украина-НАТО базировались на углубленном сотрудничестве", - сказал Янукович.

"Наши североатлантические партнеры постоянно обращают внимание на значительный взнос нашей страны в мировую безопасность, в миротворческих операциях, и тому подобное. Тем не менее еще слишком рано говорить о вступлении в альянс. Только 20% наших граждан поддерживают эту идею", - отметил он.

Янукович снова назвал неприемлемым указ президента о роспуске парламента и в который раз отметил, что именно "международные посредники смогут предотвратить эскалацию политического конфликта и возможного применения насильственных методов".

Затрагивая тему помаранчевой революции 2004 года, Янукович выразил мнение, что тогда "украинское общество отчистилось".

"Мы заложили базу новой политической модели – парламентско-президентской. Но старая система ведет борьбу и не хочет сдаваться и ищет пути оставить властные полномочия", - прибавил он.

"Украинская правда"