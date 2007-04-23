Янукович в Донецке стал жертвой черного пиара (фото)

На минувших выходных в Донецке против премьер-министра Украины Виктора Януковича была проведена черная пиар-акция. Неизвестные лица расклеили по всему городу плакаты, обвиняющие главу правительства в резком повышении тарифов на услуги ЖКХ.

На одном из плакатов премьер изображен на фоне квитанции с суммой месячного платежа, превышающего четыреста гривен. На другом плакате Виктор Янукович в образе знаменитого красноармейца, призывающего записаться добровольцем, грозно вопрошает: «Ты заплатил по новым тарифам?!».

Антипремьерские листовки изготовлены кустарным способом на хорошей бумаге, но с плохим качеством печати. Плакаты не содержат указания на заказчика, тираж и типографию.

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