Муж Сюзанны Станик предупреждает СБУ и Банковую, что они зубы сломают об его жену

Муж судьи Конституционного Суда Сюзанны Станик журналист Вадим Долганов сознается, что ему "страшно жить в этой стране". Об этом он заявил в прямом эфире Первого делового канала: "Судя по тому, что говорит и делает товарищ Наливайченко, я, к сожалению, могу сделать выводы, что у нас все меньше свободы и все больше 37-го года. Вы представляете, речь идет о судье Конституционного Суда! Тогда нам, простым людям, как нам жить в этой стране, если наливайченки могут сказать, что вы – преступник... Мне страшно жить в этой стране. Речь идет о моей супруге. Здесь в данном случае мы имеем службу опасности, а не Службу безопасности, которой руководит филолог, человек без образования, с очень сомнительной биографией".

Отвечая на вопрос о личностных качествах своей супруги, Долганов сказал: "Вы знаете, она просто очень сильный человек. Есть хорошая поговорка: «не бросайтесь на тех, кто сильнее вас, – поломаете зубы». Я хотел бы это сказать товарищу Наливайченко и тем ребятам, которые на ул. Банковой сегодня сидят и придумывают новые провокации".

Ура-Информ