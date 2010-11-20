Тигипко: как сделать свой рейтинг выше, я знаю

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что его партия получила невысокий результат на местных выборах из-за низкой явки избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

"Как сделать свой рейтинг выше, я знаю. Это легко, но я могу сказать, что здесь реформами пахнуть не будет. И приближением к европейским стандартам, Европейского Союза тоже не будет пахнуть. Поэтому для меня это не такая сейчас большая проблема", - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что для него главной проблемой является оставаться в политике и проводить необходимые реформы.

"Что касается двенадцатого года (когда состоятся выборы в Верховную Раду Украины - УНИАН), то скажу откровенно, что время еще есть. Будем видеть, что будет. Готовиться мы будем. Ошибки исправим, и на выборы, я убежден, пойдем усиленными", - отметил С.ТИГИПКО.

Он выразил уверенность, что на будущих парламентских выборах за его политическую силу проголосуют молодые и интеллигентные люди, которые поймут реформы