Содокладчик ПАСЕ: Ющенко и Янукович могут обойтись без досрочных выборов

Содокладчик по Украине Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН не исключает, что украинский кризис может разрешиться и без досрочных выборов.

Об этом она заявила в интервью журналу «Профиль”.

«Я считаю, что ни одна из сторон конфликта не выиграла в результате принятия резолюции ПАРЕ. Выиграть они (представители коалиции и оппозиции – УНИАН) могут лишь в том случае, если сядут за стол переговоров», - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

Она высказала убеждение, что в этом случае каждая из сторон должна отказаться от части своих позиций. «Мне кажется, сейчас нужно продемонстрировать зрелость лидерам всех пяти политических партий, которые должны сесть и договориться. Решение Конституционного Суда -- это, конечно, хорошо, но сейчас самое время для политических сил найти компромисс, после чего они уже смогут сами ответить на вопрос, нужны ли досрочные выборы. Не исключаю, что они могут прийти к выводу, что досрочные выборы не нужны», - отметила содокладчик ПАРЕ.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию по Украине «Функционирование демократических институтов в Украине». В документе ПАСЕ выражает обеспокоенность политическими событиями, происходящими в Украине на протяжении последних месяцев, которые достигли своего пика после 2 апреля 2007 года, когда Президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады.

В резолюции, Ассамблея, в частности, подтвердила свою позицию, что отзыв народных депутатов политическими партиями («императивный мандат») является неприемлемым в демократическом государстве.