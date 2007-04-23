Кинах: нельзя создавать ситуацию “стенка на стенку”

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ считает, что решение Конституционного Суда должно будет выполняться независимо от того, нравится оно кому-то или нет.

Об этом он заявил в интервью журналу “Профиль”.

Отвечая на вопрос, каким должен быть выход из противостояния Президента и Верховной Рады, правительства, А.КИНАХ ответил: «Нельзя создавать ситуацию “стенка на стенку". Необходимо дать людям возможность сделать осознанный выбор. Чтобы нельзя было подвергнуть сомнению легитимность выборов как таковых, их результаты».

«Считаю, что сегодня надо сделать все, чтобы на основе диалога выйти на те решения, в основе которых лежат интересы страны. Никто не боится выборов. Главное -- понимать, какая цель. И что будет после виборов», - подчеркнул министр экономики.

По его мнению, нельзя формировать политику политической конкуренции на принципах разрушения, углубления противостояния. «Самым оптимальным для Украины является путь -- в 2009 году выборы президента, в 2011-м -- выборы парламента. Работайте, идите к людям, доказывайте свою дееспособность. Придет время, и украинские избиратели скажут свое слово. И как они скажут, так и должно быть», - сказал А.КИНАХ.