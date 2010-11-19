Наливайченко называет решение КС «политической взяткой»

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО назвал «политической взяткой” парламенту сегодняшнее решение Конституционного Суда, которым разрешено проведение парламентских выборов в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он призвал оппозицию объединиться против изменений в Конституцию и проконтролировать личное голосование депутатами.

«Это – очередная пощечина для правосудия. Органы государства, призванные защищать законность и справедливость, все больше превращаются в инструмент пренебрежения законом и вседозволенности нынешних власть предержащих», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заметил, что этой цели служит и чрезмерное упрощение процедуры голосования за изменения в Конституцию Украины, за один день “протянутое” большинством в парламенте и подписанное Президентом: «Это открывает возможности для изменения Основного Закона государства путем использования богатого арсенала фальсификаций: манипуляций с бюллетенями, «голосования» отсутствующих депутатов и других способов обмана».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в этих условиях главное задание для оппозиции, для всех небезразличных - скоординировать и объединить свои усилия, чтобы не допустить узурпации власти. «Мы требуем от всех народных депутатов выполнить требования статьи 84 Конституции Украины: каждый депутат должен голосовать лично. Мы призываем всех парламентариев, прежде всего оппозиционных фракций, не допустить голосования депутатами коалиции «за себя и другого депутата». Мы должны проконтролировать, чтобы каждый голос был отдан депутатами лично”, - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».

Также оппозиция должна не допустить, чтобы голосовали «совместители», которые, вопреки статье 78 Конституции, уже несколько месяцев совмещают депутатский статус с работой в органах исполнительной власти. “Они должны, наконец, положить свой мандат и покинуть Верховную Раду”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Мы призываем всех народных депутатов стать на защиту свобод и демократии в стране!» - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, Конституционный Суд объявил, что предложение ВР дополнить Переходные положения Конституции пунктами, в соответствии с которыми очередные выборы в ВР состоятся в последнее воскресенье октября 2012 года, а выборы Президента - в последнее воскресенье марта 2015 года, отвечают положениям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Между тем в оппозиции настаивают, что очередные выборы в ВР должны проходить 27 марта 2011 года.