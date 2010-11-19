Чечетов: компании, которые не справляются с объектами Евро-2012, надо менять

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ убежден, что фирмы, которые не справляются с подготовкой объектов к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, нужно менять.

Об этом он заявил в интервью «Главкому». «Фирмы, которые не справляются с объектами под Евро, нужно будет изменять. А как же? Сроки же поджимают. Никто не будет переносить чемпионат по футболу из-за того, что какая-то компания не справляется с работами», - сказал он.

Как отмечает издание, теперь все тендеры к Евро-2012 проходят по упрощенной процедуре с одним участником. В частности, ЛАЗ получил эксклюзивное право поставлять технику на 1,5 млрд. грн. Кроме того, недавно фирма «Альтком» получила право строить дорогу возле Львова, сообщает ProTorgi.Info.