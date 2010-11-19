10 бютовцев и 41 депутат из НУ-НС голосовали за выборы в 2012 году

10 депутатов из фракции БЮТ проголосовали за предварительное одобрение изменений в Конституцию, которыми предусматривается проведение выборов в Верховную Раду в октябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, среди тех, кто проголосовал из фракции БЮТ, - Николай БАГРАЕВ, Александр БУРЯК, Петр ГАСЮК, Иван КУРОВСКИЙ, Евгений СИГАЛ, Владимир ШКУБЕНКО, Олег ШЕВЧУК, Степан ГЛУЗЬ, Тариэл ВАСАДЗЕ, Владимир ШАМАНОВ.

Кроме того, за такое решение проголосовал 41 депутат от НУ-НС, в частности, Владимир АРЬЕВ, Ирина ГЕРАЩЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Давид ЖВАНИЯ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Николай КАТЕРИНЧУК, Николай МАРТЫНЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Геннадий МОСКАЛЬ, Александр ТРЕТЬЯКОВ и др.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, ВР предварительно одобрила изменения в Конституцию относительно выборов ВР в октябре 2012 года, Президента – в марте 2015 года.

За принятие соответствующего решения проголосовали 305 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.