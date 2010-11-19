От Литвина требуют сосчитать депутатов в зале

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” обратилась к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с требованием проверить количество присутствующих в сессионном зале народных депутатов перед голосованием за законопроект о внесении изменений в Конституцию, что касаются сроков полномочий народных депутатов, Президента и местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на заседании парламента народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, поскольку речь идет об изменениях к Конституции Украины, то необходимо, чтобы народные депутаты «голосовали не по взмаху руки народного депутата от фракции Партии регионов», а лично.

По убеждению И.ГЕРАЩЕНКО, важно, «чтобы голосовали не карточки, а депутаты».