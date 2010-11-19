В кресло председателя облсовета сел человек Литвина

Председателем Волынского областного совета избран представитель Народной партии Владимир ВОЙТОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынского облсовета, такое решение приняли депутаты совета на первой сессии шестого созыва, которая началась вчера, 18 ноября.

Председатель областной территориальной избирательной комиссии Николай ЕВТУШИН подвел итоги результатов местных выборов в облсовет. Депутаты получили мандаты и значки.

Всего на должность председателя совета было выдвинуто две кандидатуры: Анатолия ГРИЦЮКА (ВО „Батьківщина”, который возглавлял областной совет предыдущего созыва) и В.ВОЙТОВИЧА от Народной партии. Оба провозгласили свои программы и ответили на вопросы депутатов облсовета.

После голосования председатель счетной комиссии Виталий КАРПЮК сообщил, что за кандидатуру В.ВОЙТОВИЧА на должность председателя областного совета проголосовали 47 депутатов, за А.ГРИЦЮКА - 29, два депутата не поддержали ни одной кандидатуры, 1 бюллетень признан недействительным.

Областной совет своим решением утвердил протокол счетной комиссии.

В работе сессии объявлен перерыв.