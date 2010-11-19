Арьев требует от группы Жвании убрать информацию с сайта
Нардеп сделал заявление
Народный депутат Украины Владимир АРЬЕВ требует от пресс-службы депутатской группы "Право выбора" удалить из сайта группы информацию о его вступлении в нее.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.АРЬЕВА.
«Поскольку я не принадлежу ни к одной группе, на которые в настоящее время разделена наша фракция НУНС, прошу опубликовать мое короткое заявление, - отмечает депутат. - Я не присоединялся к группе "Право выбора" и не писал заявление о вступлении в нее; я не менял своих взглядов, оппозиционных к нынешней власти. Обращаюсь ко всем журналистам с просьбой пользоваться в этом вопросе исключительно моей информацией».
При случае, отмечает В.АРЬЕВ, «требую от пресс-службы "Права выбора" удалить из сайта группы информацию о моем вступлении в нее».
Как сообщал УНИАН, 16 ноября пресс-служба депутатской группы «Право выбора» сообщила, что В.АРЬЕВ написал заявление о вступлении в нее.
Депутатская группа «Право выбора» была создана в июне этого года. Координатором группы был избран Давид ЖВАНИЯ.