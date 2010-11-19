Луценко ищет работу

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО рассчитывает в ближайшее время трудоустраиваться преподавателем или экспертом.

Об этом сообщает "Газета по-украински" (№ 174 от 19 ноября 2010 года).

"Пытаюсь трудоустраиваться. Рассчитываю на зарплату от 5 тысяч гривен. Считаю себя специалистом в системе безопасности, подготовки законов. Имею неплохие знания в области истории, журналистики, опыт управления", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр сообщил, что обращался в несколько фондов и институтов с предложением предоставлять свои услуги. "Жду ответа. За последние дни получил два. Пока не буду о них говорить, чтобы не сглазить. Политическим консультантом не хотел бы быть. Они получают одноразовые конверты за услуги. Это несистемная работа. Мог бы быть преподавателем. Общался с ректорами двух солидных вузов. Тоже жду ответа. А почему такую зарплату прошу? Потому что прекрасно понимаю, что не могу требовать министерский оклад. Преподавателям больше и не платят", - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО утверждает, что живет на сбережения из министерской зарплаты, которая сначала составляла около 20 тыс. грн., а после сокращения расходов Кабмина в начале 2009 года - 10 тыс. грн. По его словам, деньги также идут из бизнеса жены Ирины, которая работает финансовым директором в компании "Украинские новейшие телекоммуникации".

В свою очередь экс-министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВ сообщила, что после работы в правительстве не пыталась трудоустраиваться на государственную должность. "После Кабмина и не пыталась устроиться на государственную должность. Занимаюсь бизнесом - строительством. Сейчас тяжело, но мы боремся, зарплату людям платим", - отметила она.

Экс-министр Кабинета министров Петр КРУПКО также пока не имеет работы. "Баклуши бью. Я - классический чиновник, всю жизнь проработал на госслужбе. Были предложения идти преподавателем, но я пока не принял решения для себя. Тем более, там смешные зарплаты. Сейчас немного подрабатываю арбитром в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате. А еще жена у меня работает. Сижу у нее на шее. Где работает - не скажу. Она, бедная, скоро уже, по-видимому, выгонит меня на работу", - сказал экс-министр.