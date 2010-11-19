Литвин заявляет о «теракте» в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что во ВР совершены «террористические действия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня утреннее заседание парламента, во время которого не проводилась регистрация в электронном режиме народных депутатов, поскольку не работает системы «Рада».

По словам спикера, «позабивали гнезда для голосования».

Он обратился к соответствующим подразделам парламента, чтобы устранить эту проблему.

Также В.Литвин призывал народных депутатов «не опускаться до пещерного уровня в своих действиях». «Не нужно этого делать», - попросил он.