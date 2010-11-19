Королевская называет «циничным шоу» голосование по Налоговому кодексу

Голосование по Налоговому кодексу в парламенте 18 ноября превратилось в циничное шоу по легитимизации решения, на самом деле давно принятого вне парламента, запявила в комментарии УНИАН глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, власть приложила все усилия, чтобы принять Налоговый кодекс любой ценой. «В парламенте состоялось шоу, во время которого большинство создавало видимость легитимного принятия Налогового кодекса. На самом деле решение было принято вне парламента. Самое циничное, что правительство на основе этого кодекса уже написало бюджет, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – При этом невозможно спрогнозировать, какой будет доходная часть бюджета в результате репрессивных мер, заложенных в Налоговом кодексе. Это приведет к тому, что бюджет в течение 2011 года будет несколько раз пересматриваться. И сокращать будут социальные статьи, что приведет к снижению жизненного уровня людей».

Глава парламентского комитета отметила, что парламентское большинство проигнорировало все предложения предпринимателей. «Мы провели сотни встреч с предпринимателями и постарались найти самые болевые точки, которые сегодня волнуют экономически активных людей. Оппозиция подала 800 поправок. Однако учтены из них лишь пунктуационные и грамматические ошибки. Серьезные поправки, подготовленные нами с целью спасти от уничтожения малый и средний бизнес, так и не были приняты», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Украины составляет около 8%. Только за 2009 год предприятия этого сектора перечислили в госбюджет более 5 млрд. грн. налогов и сборов. Вступление в силу норм нового Налогового кодекса приведет к тому, что сотни тысяч предпринимателей будут вынуждены свернуть свою деятельность, и бюджет недосчитается миллиардов гривень. Поскольку малый и средний бизнес обеспечивает работой пятую часть трудоспособного населения, свертывание предпринимательства даже на 10% приведет к резкому увеличению безработицы и обострению социально-экономической ситуации.

По мнению главы комитета ВР, единственной надеждой сотен тысяч предпринимателей остается право Президента Украины ветировать Налоговый кодекс: «В последние дни мы слышали немало заявлений представителей власти о том, что Президент не подпишет документ, если в нем не будет предусмотрено уменьшение административного давления фискальных органов. Поскольку такие предложения были проигнорированы и не вошли в окончательную редакцию Налогового кодекса, у Виктора ЯНУКОВИЧА есть все основания ветировать этот несовершенный документ», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, ранее Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства обратился к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой отказаться от введения в действие Налогового кодекса с 1 января 2011 года, разблокировать бюджетный процесс, обеспечить принятие Государственного бюджета на существующей налоговой базе и вернуться к публичной дискуссии о концептуальных основах Налогового кодекса, на основании которой разработать новый проект и принять его до 1 августа 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины. За это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.