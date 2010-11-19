Кармазин подумывает о сложении депутатского мандата
08:37, 19 ноября 2010Политика
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Комментарий по поводу Налогового кодекса
Депутат от НУНС Юрий Кармазин размышляет над тем, не сложить ли с себя мандат.
Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "Украина".
Комментируя принятие парламентом во втором чтении и в целом Налогового кодекса, Кармазин отметил, что "необходимо отправить в отставку его авторов".
"Не может быть так, что тебе подчиняется весь экономический блок: налоговая, Минфин, Минэкономики, Госкомпредпринимательства, все и ты тут ни причем. Тогда развернись и иди", - считает депутат.
НУНСовец уточнил: "Я после этого кодекса думаю, не сложить ли мне мандат и вообще не уйти из Верховной Рады. Хотя я за него не голосовал".
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