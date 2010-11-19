Кармазин подумывает о сложении депутатского мандата

Депутат от НУНС Юрий Кармазин размышляет над тем, не сложить ли с себя мандат.

Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "Украина".

Комментируя принятие парламентом во втором чтении и в целом Налогового кодекса, Кармазин отметил, что "необходимо отправить в отставку его авторов".

"Не может быть так, что тебе подчиняется весь экономический блок: налоговая, Минфин, Минэкономики, Госкомпредпринимательства, все и ты тут ни причем. Тогда развернись и иди", - считает депутат.

НУНСовец уточнил: "Я после этого кодекса думаю, не сложить ли мне мандат и вообще не уйти из Верховной Рады. Хотя я за него не голосовал".

Украинская правда