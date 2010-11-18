Фракция ПР собрала разрозненных мажоритарщиков

В Сумском областном совете VI созыва представители 7 политических сил создали фракцию Партии регионов, в которую вошло большинство депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время первой учредительной сессии Сумского облсовета 57 новоизбранных депутатов из 100 образовали фракцию Партии регионов, куда, в частности, вошли 51 депутат от ПР и по одному от Аграрной партии, Народной партии, Партии промышленников и предпринимателей, Социалистической партии Украины, партии «Родной город» и партии «За Украину!».

При этом 33 "регионала" были избраны в мажоритарных округах и 18 прошли в совет по партийному списку, а все остальные новоизбранные депутаты фракции ПР - избраны в мажоритарных округах. Причем, все шестеро - руководители крупных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, на сессии было объявлено о создании фракции Компартии Украины, в которую вошли 5 депутатов-коммунистов.

Остальные фракции должны быть созданы до следующей сессии облсовета.

Как сообщал УНИАН, всего в Сумском облсовете VI созыва - 100 депутатов от 11 политических партий. В частности, от ПР - 51 депутат, от «ВО Батькивщина» - 23, от «Фронта Змін» и партии «Родной город» - по 6 человек, от КПУ - 5, от «Сильной Украина» - 3, «За Украину» - 2, и от Народной партии, Аграрной партии, Партии промышленников и предпринимателей и СПУ - по одному депутату.