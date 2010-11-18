В Полтаве все три райсовета возглавила «Совесть Украины»

В Полтаве все три райсовета возглавили члены партии «Совесть Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского горсовета.

По их данным, депутаты районных в городе Полтава советов на первых сессиях шестого созыва избрали новых глав. Октябрьский районный совет возглавил Андрей БАРДИНОВ, Киевский - Александр ТАРАШЕВСКИЙ, Ленинский - Светлана ВОРОНОВА. Сессии проходили в присутствии городского председателя Александра МАМАЯ. Все трое новоизбранных глав - члены партии «Совесть Украины».

Их заместителями соответственно стали Олег ПРУГЛО, Виктор ЛОДОЧНЫЙ, Александра БЕСЕДИНА.

Напомним, мэр Полтавы А.МАМАЙ также является членом партии «Совесть Украины».