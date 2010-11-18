В Полтаве все три райсовета возглавила «Совесть Украины»
20:29, 18 ноября 2010Политика
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Сообщает пресс-служба горсовета
В Полтаве все три райсовета возглавили члены партии «Совесть Украины».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского горсовета.
По их данным, депутаты районных в городе Полтава советов на первых сессиях шестого созыва избрали новых глав. Октябрьский районный совет возглавил Андрей БАРДИНОВ, Киевский - Александр ТАРАШЕВСКИЙ, Ленинский - Светлана ВОРОНОВА. Сессии проходили в присутствии городского председателя Александра МАМАЯ. Все трое новоизбранных глав - члены партии «Совесть Украины».
Их заместителями соответственно стали Олег ПРУГЛО, Виктор ЛОДОЧНЫЙ, Александра БЕСЕДИНА.
Напомним, мэр Полтавы А.МАМАЙ также является членом партии «Совесть Украины».
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