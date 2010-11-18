Предприниматели грозят власти акциями неповиновения

Участники митинга под стенами Верховной Рады угрожают власти постоянными бессрочными акциями протеста в случае, если Налоговый кодекс будет принят и Президент его подпишет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня с трибуны ВР лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО, зачитывая обращение участников акции протеста.

По словам И.КИРИЛЕНКО, митингующие требуют снять проект Налогового кодекса с рассмотрения, отправить в отставку тех, кто причастен к его разработке, и принять законопроект, который гарантирует сохранение упрощенной системы налогообложения.

Также митингующие требуют, чтобы местные советы немедленно созвали внеочередные сессии и дали оценку данному проекту.

Кроме того, протестующие от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА требуют наложить вето на Налоговый кодекс, если ВР все же его примет.

«Если власть все же пойдет на то, чтобы принять и ввести Налоговый кодекс, участники акции вынуждены будут защищать свое право на жизнь и право на предпринимательскую деятельность бессрочными акциями и акциями общественного неповиновения», - сказал И.КИРИЛЕНКО, зачитывая обращение участников протеста.

По его словам, под этим обращением уже собраны подписи сотен тысяч украинцев, и эти подписи в ближайшее время поступят в парламент.