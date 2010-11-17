Янукович выдвигает пять задач для обеспечения нацбезопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о пяти актуальных задачах, выполнение которых должно способствовать обеспечению национальной безопасности Украины в ближайшей и отдаленной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем вступительном слове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое проходит сегодня в Киеве.

По его мнению, несмотря на разнообразные решения, усилия на протяжении 20 лет независимости Украины, ситуация вокруг национальной безопасности государства не становится лучше, а продолжает ухудшаться.

«Поэтому должны говорить не просто о безопасности вообще, а о национальной безопасности развития, которая исходит из проблемных вопросов и угроз следующего, 2011 года», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что невозможна реформа армии и всего сектора безопасности без преодоления кризиса власти.

«Невозможны радикальные изменения в экономике без социальной стабильности и доверия людей к собственному государству. И невозможна внешняя политическая поддержка без последовательной и единой политики всех ветвей власти», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, ключевыми вопросами для последующего развития государства и обеспечения его национальной безопасности являются:

«Во-первых, успешное проведение реформ и модернизация страны;

во-вторых - эффективность самой власти как во внутренней, так и во внешней политике;

в-третьих - наличие у власти долгосрочной стратегии развития государства, которое понимает и разделяет общество;

в-четвертых - широкая социальная база государственной политики, сохранение стабильной общественной поддержки действий власти;

в-пятых - недопущение новых политических кризисов и революций».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, эти пять задач являются приоритетными, ведь они касаются самой главной угрозы национальной безопасности – кризиса доверия людей к власти и государству.