Коммунисты Крыма жалуются, что регионалы затыкают им рот

Крымский республиканский комитет Коммунистической партии Украины расценивает обращение Верховного совета Крыма к руководству генеральной прокуратуры и Службы безопасности с просьбой отреагировать на заявлениям лидера крымских коммунистов Леонида ГРАЧА о возможных акциях протеста в регионе для отстаивания результатов выборов в автономии как попытку партии власти запретить критиковать ее.

«Крымский реском КПУ заявляет решительный протест против намерения власти пресечь законную политическую деятельность коммунистов и запретить критические выступления, осуществляемые в соответствии с действующими правовыми нормами», - говорится в заявлении, переданном УНИАН.

«Обращение (парламента автономии) представляет собой попытку выдать обоснованную критику власти за клевету, а акции гражданского сопротивления - за действия, направленные на свержение конституционного строя. В случае если эта попытка увенчается успехом, любое законное противодействие произволу станет принципиально невозможным», - считают коммунисты.

Как сообщал УНИАН, Л.ГРАЧ на митинге в Симферополе 7 ноября заявил, что у крымских коммунистов украдены более 20% голосов, поэтому они будут требовать провести пересчет голосов и проводить протестные акции, в том числе, выбирая самые крайние формы протеста. Он уточнил, что имеет в виду забастовки и перекрытия дорог.

75 депутатов из 93-х присутствующих на сессии 16 ноября приняли обращение к Виктору ПШОНКЕ и Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, в котором заявили, что призывы Л.ГРАЧА «к массовым акциям неповиновения, забастовкам, перекрытию дорог можно расценить как действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя». Депутаты также заявили, что лидер крымских коммунистов оклеветал Партию регионов заявлениями о фальсификации выборов и нарушении порядка финансирования кампании.

В крымском парламенте нового созыва 80 мест из 100 достались выдвиженцам ПР.