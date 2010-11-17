Табачник и Азаров претендуют на «Будяк года»

Традиционно в конце года украинские правозащитники определяют претендентов на антипремию «Будяк года». «Награда» дается за худшие нарушения прав человека в Украине.

10 декабря этого года Украина узнает, кто из чиновников или организаций грубее всего нарушал права человека. Но с главными претендентами оргкомитет Украинского Хельсинского союза по правам человека, который вручает антипремию, уже определился.

Как сообщил Deutsche Welleчлен правления Украинского Хельсинского союза Евгений Захаров, в целом номинантов десять. В частности шанс получить «Будяк года» есть у всей Администрации президента Украины - за незаконный сбор частной информации о социально активных людях. Также достойным номинантом считают председателя СБУ Валерия Хорошковского. В частности, за использование спецслужбы для борьбы с оппозицией и из-за конфликта интересов. «Председатель СБУ одновременно и владелец крупнейшего медиа-холдинга страны, и член Высшего совета юстиции, который назначает и освобождает судей», - напоминает Захаров .

Почти рекордсменом по количеству аргументов на право получить «Будяк года» является министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев. Кроме большого числа жалоб от задержанных на действии милиции, ему вменяют еще и недостойное отношение к самим милиционерам. Как рассказывает правозащитник Захаров, в то время, как для высших эшелонов МВД закупают дорогие автомобили, в сотнях райотделов милиции в Украине нет туалетов.

Министр образования Украины Дмитрий Табачник может получить «Будяк года» за провальное внешнее тестирование, переписывание учебников истории и попытки ввести в высшей школе платные услуги, сообщил Захаров. Претендентом на антипремию является и премьер-министр Николай Азаров. Его могут «наградить» за дискриминацию женщин. Захаров напомнил, что в украинском правительстве женщин нет, а его руководитель неоднократно говорил, что руководить – это не женское дело.