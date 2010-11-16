БЮТ: после референдума парламент должен услышать мнение киевлян

Народный депутат Украины от фракции "БЮТ-Батькивщина" Анатолий СЕМИНОГА заявил, что его политическая сила инициирует проведение референдума по поводу сложившейся ситуации в столице после отмены ВР районных советов в городе Киеве и назначения мэром Александра ПОПОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВi, об этом он сказал в эфире канала, комментируя указы Президента Украины, которыми Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя КГГА и назначил на эту должность А.ПОПОВА.

«Мы предлагаем провести референдум, чтобы спросить у киевлян, правильно ли Верховная Рада отменила районные советы в городе Киеве, нужен ли им такой мэр, который сегодня есть, и правильное ли решение приняла Верховная Рада, разделив полномочия между мэром и главой администрации», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что заявление БЮТ с требованием провести досрочные выборы мэра Киева является логичным и правильным. «Если мэр Киева не справляется со своими обязанностями, если к нему возникло какое-то недоверие у господина Президента, то логично было бы назначить в городе Киеве внеочередные выборы мэра, и выбрать того человека, которому киевляне будут доверять», - отметил политик.

При этом он выразил уверенность, что после проведения упомянутого референдума парламент вынужден будет прислушиваться к точке зрения киевлян, и принять решение в пользу киевской общины.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал указы об увольнении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности главы КГГА и назначении на эту должность А.ПОПОВА.