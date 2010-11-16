Нардепы рассмотрели 586 поправок и пошли обедать

Утреннее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, на утреннем заседании было рассмотрено 586 из более чем 4 тысяч поправок в законопроект Налогового кодекса. Проголосовано во втором чтении 20 статей.

Как сообщал УНИАН, вечернее заседание ВР начнется в 16.00. В соответствии с решением парламента, депутаты будут работать сегодня до 22.00.