Нардепы рассмотрели 586 поправок и пошли обедать
14:14, 16 ноября 2010Политика
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Будут работать до ночи
Утреннее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, на утреннем заседании было рассмотрено 586 из более чем 4 тысяч поправок в законопроект Налогового кодекса. Проголосовано во втором чтении 20 статей.
Как сообщал УНИАН, вечернее заседание ВР начнется в 16.00. В соответствии с решением парламента, депутаты будут работать сегодня до 22.00.
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