Кармазин заявляет, что спецслужбы «глушат» митинг возле ВР

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) заявляет, что возле Верховной Рады «включені глушилки», мешающие выступать участникам протеста против принятия нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

По словам Ю.КАРМАЗИНА, на площади возле парламента собрались люди, и они выступают, но «спецслужбы включили глушилки», чтобы «микрофоны глушить».

«Позор так государству поступать. В демократическом государстве 2010 года это феодализм», - отметил он.

Он вновь обратился к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНА с просьбой включить трансляцию заседания парламента на площадь возле Верховной Рады, где собрались люди, которые протестуют против принятия Налогового кодекса.

Ю.КАРМАЗИН сказал: «Я обращаюсь к тем, кто узурпировал власть в этом зале. Не всегда так будет». При этом он добавил: «Владимир Михайлович, не всегда так будет».

На данное время депутаты проголосовали 11 статей проекта Налогового кодекса.

Как известно, парламент ранее сегодня отказался транслировать пленарное заседание на площадь возле здания ВР.