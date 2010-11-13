Луценко объяснил свою прописку в квартире водителя

Экс-министр внутренних дел, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что прописан в киевской квартире своего водителя, чтобы избавить собственную семью от проблем, которые возникают из-за его профессиональной деятельности.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на ТРК «Украина», комментируя соответствующее заявление начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Александра КАЛИФИЦКОГО.

"Честно говоря, не хотел рассказывать это на всю Украину, но меня вынуждают... В 2006 году меня сняли с должности министра внутренних дел. Я думаю, женщины меня поймут. У меня двое детей. Если я все свои адреса укажу, свои места жительства, то у меня под дверями будет много проблем", - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что никакой охраны и других средств, которые позволяли бы ему обеспечить собственную безопасность, для экс-министра в Украине не предусмотрено.

"Я, наверное, первый министр, который пришел старшим лейтенантом запаса и ушел старшим лейтенантом запаса. Я, наверное, первый министр, который не получил ни одной дачи или квартиры из этого ведомства. Если вся страна будет знать мой адрес, ну, простите, я никому не посоветую так делать", - добавил он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что прописаться у другого человека ему посоветовал его бывший первый заместитель Геннадий МОСКАЛЬ. Он также добавил, что в этой квартире был лишь один раз, когда голосовал на выборах.