Табачник: образованный украинец должен уважать все языки

Образованный украинец должен уважать все языки, присутствующие в Украине.

Об этом заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Он сказал: «Для меня гуманитарный образ идеального, теоретически возможного молодого человека – это образованный человек, прогрессивный, с европейскими политическими взглядами».

По словам министра, такой человек должен одинаково уважительно относиться «к своему материнскому языку» и к любому языку, присутствующему в Украине.

«Это человек, для которого европейские политические взгляды просты, понятны и являются сутью его поведения. Ну и, безусловно, человек образованный, образование которого позволяет ему быть конкурентоспособным в этом мире», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как отметил министр, образованный человек должен относиться к власти, «как ему подсказывает сердце». При этом он подчеркнул, что Украина - очень политизированная страна, и это ее слабость.