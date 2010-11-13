Таксисты проведут акцию протеста против Налогового кодекса
Во вторник Харьков обойдется без "шашечек"
Харьковские таксисты 16 ноября проведут акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса.
Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель профсоюза таксистов Украины в Харьковской области Сергей СТАРЦЕВ, таксисты считают, что документ требует серьезной доработки, а его принятие в нынешнем виде нанесет значительный вред интересам предпринимателей.
«Мы начинаем протест с целью недопущения принятия этого Налогового кодекса», - заявил С.СТАРЦЕВ.
Конкретизируя претензии, он отметил, что принятие Налогового кодекса, по его мнению, «приведет к сокращению рабочих мест и резкому повышению цен на товары и услуги, инициирует новый виток инфляции и в целом ударит по населению Украины».
По словами председателя профсоюза таксистов Харьковщины, акция протеста состоится 16 ноября в центре Харькова на площади Свободы. В ней примут участие около 30 служб местных такси. «А это - 75% рынка перевозок», – отметил С.СТАРЦЕВ.
По его словам, 16 ноября с 8.00 до 16.00 такси не будут принимать заказов. На площади состоится митинг, соорганизаторами которого будут Харьковский профсоюз предпринимателей, а также городской Клуб предпринимателей.