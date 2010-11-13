Таксисты проведут акцию протеста против Налогового кодекса

Харьковские таксисты 16 ноября проведут акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель профсоюза таксистов Украины в Харьковской области Сергей СТАРЦЕВ, таксисты считают, что документ требует серьезной доработки, а его принятие в нынешнем виде нанесет значительный вред интересам предпринимателей.

«Мы начинаем протест с целью недопущения принятия этого Налогового кодекса», - заявил С.СТАРЦЕВ.

Конкретизируя претензии, он отметил, что принятие Налогового кодекса, по его мнению, «приведет к сокращению рабочих мест и резкому повышению цен на товары и услуги, инициирует новый виток инфляции и в целом ударит по населению Украины».

По словами председателя профсоюза таксистов Харьковщины, акция протеста состоится 16 ноября в центре Харькова на площади Свободы. В ней примут участие около 30 служб местных такси. «А это - 75% рынка перевозок», – отметил С.СТАРЦЕВ.

По его словам, 16 ноября с 8.00 до 16.00 такси не будут принимать заказов. На площади состоится митинг, соорганизаторами которого будут Харьковский профсоюз предпринимателей, а также городской Клуб предпринимателей.