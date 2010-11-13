Мэра Могилева-Подольского спешно приговорили к трем годам условно

Член Политического совета партии «Наша Украина», действующий мэр и кандидат в мэры г. Могилева-Подольского на местных выборах, состоявшихся 30 октября, Михаил САВОЛЮК стал жертвой политических преследований.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте.

"После того, как вся страна узнала, что Партия регионов с наглостью и незаконно пыталась провести на пост городского председателя г. Могилева-Подольского гражданина Республики Молдова П.БРОВКА, и Киевский апелляционный административный суд 10 ноября 2010 года отменил результаты выборов городского головы г. Могилев-Подольский, власть мгновенно нанесла ответный удар...

Власти уже 11 ноября провели молниеносный судебный процесс против Михаила САВОЛЮКА, который занял второе место на выборах и был основным конкурентом «молдавского» кандидата от "регионалов". Власть, прибегнув к грязным методам, добилась осуждения М.САВОЛЮКА к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должность городского председателя сроком на один год. Правда, тем же решением суд освободил М.САВОЛЮКА от отбывания наказания, заменив его на условное, но оставил запрет занимать должность городского председателя ", - говорится в заявлении "Нашей Украины".

В партии считают, что "однозначно понятно, что все эти политические и судебные преследования осуществлялись исключительно с целью устранить авторитетного члена «Нашей Украины» от участия в выборах". "Эта ситуация является ярким примером политических репрессий против «Нашей Украины» со стороны нынешнего антинародного режима" - говорится в документе.

"Наша Украина" обращается "с категорическим требованием к правоохранительным органам дать надлежащую оценку действиям должностных лиц, причастных к политическим репрессиям против членов партии «Наша Украина» и привлечь их к ответственности". "Считаем, что подобные действия власти не могут остаться без внимания европейских и международных организаций, поскольку наглядно демонстрируют истинное отношение нынешней власти к развитию демократии в Украине", - сказано в заявлении.