БЮТ просит Хорошковского и Пшонку защититить их людей от угроз Януковича

Приостановка новым мэром Кременчуга Олегом БАБАЕВЫМ членства в партии «Батькивщина» - следствие прямых угроз физической расправой со стороны Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы БЮТ.

«В партии, конечно, не в восторге от этого решения О.БАБАЕВА, но с пониманием воспринимают то, что в жестких условиях авторитарного режима он не вышел из партии, а лишь приостановил членство», - говорится в заявлении.

В «Батькивщина» считают, что ответственность за такую неприятную ситуацию несет в первую очередь В.ЯНУКОВИЧ, который в общении с оппозицией «избрал путь политических репрессий, запугиваний, преследований людей за их идеологические убеждения. Именно такими приемами В.ЯНУКОВИЧ провел кампанию по местным выборам, ими он продолжает пользоваться и теперь».

Согласно информации «Батькивщины», сейчас по всей стране оказывается давление на мэров от других партий с требованием переходить в Партию регионов.

«К сожалению, руководителям городов в европейской стране, в 21 веке приходится выбирать: или голова на плечах (читай: отсутствие безосновательных криминальных преследований) – или «правильная» политическая принадлежность. Партия обращается в Службу безопасности и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой защитить оппозиционных мэров от угроз В.ЯНУКОВИЧА», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Калуше Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ пообещал «открутить головы» оппозиционным местным руководителям, которые не будут решать жизненно важные проблемы людей.

«Политикам хотел бы сказать, большим: чтобы занимались тем, что волнует сегодня людей, тем, что волнует сегодня общество, – жизненными проблемами, жизненными. Политиканство – оно отходит уже в прошлое», - заявил В.ЯНУКОВИЧ. Как он также заметил, что «демократия – это не издевательство над самими собой, это такой конструктивный подход к жизни».

«Имеешь конкурентоспособную программу – пожалуйста, реализовывай ее. Мы можем создать условия. Но когда считают, что, например, в одном регионе избрали из одной партии пять председателей городов, а партия – в оппозиции. Что, эти пять председателей будут в оппозиции? Я себе не представляю этого. Как председатель города может быть в оппозиции? Я ему голову откручу сразу, если он не будет заниматься канализацией, не будет заниматься водой и газом. Перспективы не будет. Да и люди терпеть не будут», - отметил глава государства в своем выступлении.

Сегодня, 11 ноября, на первой сессии Кременчугского городского совета (Полтавская обл.) новоизбранный мэр города Олег БАБАЕВ заявил, что он вышел из ВО «Батькивщина». Он заявил, что он сложил полномочия руководителя городской организации партии «Батькивщина» и вышел из ее рядов.

«Мы должны быть независимыми от цвета и партий... Мэр должен быть аполитичным... Мэр должен быть хозяйственником и работать не по партийным цветам», - считает О.БАБАЕВ.