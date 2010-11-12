Пшонка планирует изменения в структуре Генпрокуратуры

Генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА намерен провести изменения в структуре Генпрокуратуры. Об этом он заявил на первой после своего назначения пресс-конференции.

Среди приоритетов деятельности Генпрокуратуры ее лидер назвал кадровую работу на разных уровнях – от регионов до центрального аппарата. Также, по мнению генпрокурора, в усовершенствовании нуждается законодательная база деятельности органов прокуратуры: уточнение их конституционного статуса, принятие нового Криминально-процессуального кодекса, улучшение антикоррупционного законодательства.

По убеждению Виктора ПШОНКИ, повышению эффективности работы прокуратуры должны способствовать такие меры как усиление координационной и наблюдательной деятельности прокуроров, сохранение за органами прокуратуры следственных функций, координация работы следователей прокуратуры с подразделениями МВД и СБУ.

Генпрокурор выразил обеспокоенность тревожной тенденцией снижения уровня раскрытия преступлений: с направлением дела в суд расследуется лишь немним больше половины от их количества - 56 %.

"По итогам анализа криминогенной ситуации не может не тревожить значительный удельный вес преступлений против собственности (61 %), незаконного обращения наркотических средств (12%), роста рецидивной преступности и преступлений, совершенных несовершеннолетними, - заявил ПШОНКА.

Отдельно генпрокурор остановился на так называемых «резонансных» делах. Он подчеркнул, что под его руководством прокуратура будет работать над ними с удвоенной энергией, и пообещал довести каждое из них до логического завершения.

Отвечая на вопрос журналистов, ПШОНКА назвал конкретные факты, которые подтверждают защиту Генпрокуратурой прав граждан и обеспечение интересов государства.

В этом году из-за вмешательства прокуратуры выплачены почти полтора миллиарда гривен задолженности из заработной платы, пополнен на 300 миллионов бюджет Пенсионного фонда. Предупреждено неправомерное изъятие 20 тысяч гектаров земли, возвращено свыше 3 тысяч гектаров.

А за последние 5 лет актами прокурорского реагирования в пользу граждан и государства возмещено 18 миллиардов гривен. Судами удовлетворены почти 500 тысяч предъявленных прокурорами исков, по которым реально взыскано почти 9 миллиардов гривен.

В конце пресс-конференции Виктор ПШОНКА выразил надежду, что его встречи с журналистами станут регулярными, а общение с ними – максимально содержательным и продуктивным.