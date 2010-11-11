Богословская думает, что Ставнийчук неудобно сидеть на шпагате

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет, что представитель Украины в Венецианской комиссии должен быть “независимым, профессиональным и работоспособным человеком”.

Об этом депутат заявила в комментарии, переданном УНИАН.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напоминает, что Венецианская комиссия - Европейская комиссия «За демократию через право» - «является независимым консультативным органом» (п.1. статьи 1 Устава ВК), а также то, что Комиссия состоит из «независимых экспертов, которые снискали международное признание благодаря своему опыту работы в демократических институтах или в результате их вклада в укрепление права и политических наук» (п.1 статьи 2 Устава ВК). Именно потому, что члены комиссии ведут себя действительно независимо, беспристрастно, являются признанными в мире экспертами в укреплении демократии, - именно поэтому Венецианская комиссия имеет высокую репутацию”.

Однако, отмечает она, “бывают случаи, когда люди, “попали” в Комиссию не по заслугам, а по политической конъюнктуре”. И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что «именно так произошло и с назначением госпожи СТАВНИЙЧУК».

И.БОГОСЛОВСКАЯ напоминает, что Марина СТАВНИЙЧУК “была назначена членом Венецианской комиссии Президентом Виктором ЮЩЕНКО 10 марта 2009 года, когда занимала должность заместителя главы Секретариата Президента”.

По мнению депутата от ПР, если бы М.СТАВНИЙЧУК “была действительно борцом за демократию и право, то уже на момент назначения должна была определиться – кто она. Или хотя бы пытаться соответствовать критерию независимости – но тогда нужно было бы госпоже Марине добровольно уволиться с работы в Секретариате Президента. Но, очевидно, демократичности не хватило. Или иметь совесть, и заявить себе отвод, обратив внимание, что в Украине есть действительные демократы и признанные независимые эксперты, которые достойны представлять страну в уважаемой Венецианской комиссии. Но, очевидно, профессиональности не хватило”.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, “любому образованному человеку понятно, что оба квалификационных требования относительно независимости как самой Венецианской комиссии, так и ее членов как экспертов означают, что члены ВК обязаны воздерживаться от любой политической деятельности и придерживаться профессиональной этики. Впрочем, аналогичные требования выдвигаются и к деятельности экспертов в любой другой области. Именно поэтому, самой Венецианской комиссией неоднократно рассматривались конфликты интересов в случаях, когда государство – член Венецианской комиссии, назначает своим представителем человека, который занимает какую-то политическую должность или играет активную роль в политической жизни. Статус члена Венецианской комиссии и статус политического деятеля – не совместимы по определению”.

“Госпожа СТАВНИЙЧУК уже с 2009 г. «сидит на шпагате». Это, во-первых, неудобно, а во-вторых – не на пользу стране”, - говорит И.БОГОСЛОВСКАЯ, и добавляет: “Мы крайне заинтересованы, чтобы представитель Украины в Венецианской комиссии был независимым, профессиональным и работоспособным человеком”.