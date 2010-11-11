Минфин обещает отдать долг по НДС до конца года

Министерство финансов Украины рассчитывает ликвидировать весь объем просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ сегодня в беседе журналистами, которая состоялась в рамках обсуждения новой редакции Налогового кодекса (НК).

«На 1 ноября задолженность составляла около 9 млрд. грн., это дает нам возможность до конца года полностью ликвидировать просроченную задолженность по НДС», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он сообщил, что на сегодня Государственный бюджет владеет необходимой суммой финансовых ресурсов.

Также В.КОПЫЛОВ отметил, что ликвидация задолженности по возмещению НДС позволит уже с 1 января начать переход на автоматическое возмещение этого налога.

«На отработку системы (системы автоматического возмещения НДС) понадобиться минимум полгода, максимум следующий год», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Новая редакция НК предусматривает, что плательщикам НДС, которые соответствуют установленным требованиям, а именно, имеют 20 и более сотрудников, заработную плату не менее 2,5 размеров минимальной зарплаты, не являются банкротами и не имеют долгов по уплате других налогов, возмещение НДС будет проводится в автоматическом режиме. При этом предусмотрено начисление пени в отношении государства за несвоевременное возмещение НДС.

Как сообщал УНИАН, на брифинге 9 ноября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называл совсем другую цифру задолженности по возмещению НДС. «Полтора-два миллиарда задолженность. Вот такой порядок цифр», – заявил глава правительства.