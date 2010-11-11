Янукович: мне трудно сказать, какое решение примет КС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отказался выражать свое мнение относительно даты проведения выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Калуше Ивано-Франковской области, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сейчас вопрос относительно сроков полномочий, в частности ВР, рассматривается по представлению народных депутатов в Конституционном Суде.

«И какое решение примет Конституционный Суд – трудно сказать. Есть разные толкования Конституции, и я не хочу сейчас подменивать Конституционный Суд. Я хочу лишь сказать, что любое решение Конституционного Суда, которое будет принято, я выполню», - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сейчас КС рассматривает дело относительно законопроекта по внесению изменений в Конституцию по поводу сроков проведения выборов Президента, Верховной Рады и в местные органы власти.

В переходных положениях этого законопроекта четко установлено, что очередные выборы в ВР проводятся в последнее воскресенье октября 2012 года (это будет 28 октября 2012 года), а очередные выборы Президента - в последнее воскресенье марта 2015 года (27 марта 2015 года).

Между тем в оппозиции настаивают, что выборы в Верховную Раду должны проходить 27 марта 2011 года.