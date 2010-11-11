Грач: Крымская автономия может прекратить свое существование

Народный депутат Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ считает, що крымская автономия может фактически прекратить свое существование.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь народного депутата Галина МАМЫКО, об этом Л.ГРАЧ заявил в интервью российскому журналу "Социалист".

Отвечая на вопрос, как, по его мнению, в ближайшее время будут развиваться события в автономии, Л.ГРАЧ сказал, что "Крыму крайне важно суметь отстоять финансовую, экономическую и культурную самостоятельность, гарантированную ему Конституцией".

По мнению политика, "нельзя говорить об автономии в условиях, когда управление полуостровом оказалось целиком сосредоточено в руках группировки, которая непосредственно контролируется центральной властью".

Он напомнил, что "под существующие механизмы контроля в скором времени будет подведена правовая основа. В украинском парламенте готовится принятие закона о правительстве Автономной Республики Крым, в соответствии с которым контроль над крымским правительством будет осуществлять не Верховный Совет Крыма (как это должно следовать из автономного статуса), а правительство Украины".

По мнению Л.ГРАЧА, тот факт, что (в результате местных выборов - УНИАН) Партия регионов должна получить 80 мест в крымском парламенте, а остальные политические силы только 20, означает, что "действующему руководству Крыма, скрывающемуся под "брендом" Партии регионов, больше нет необходимости не то что считаться, но даже обращать внимание на другие политические силы, поскольку даже кворум Партия регионов теперь сможет обеспечить самостоятельно".

"Политическая оппозиция в Крыму, за исключением Крымской республиканской организации Коммунистической партии Украины, теперь будет иметь исключительно декоративный характер. Это значит, что социальная борьба будет принимать не политические, а какие-то другие формы", - сказал народный депутат.

По его мнению, общественный протест "может принять форму межэтнического и межконфессионального противостояния", если "Компартия Украины, единственная влиятельная левая сила, действующая в Крыму, не сумеет направить общественный протест в русло борьбы за социальные права, за социалистические идеалы".

Л.ГРАЧ подчеркнул, что нынешняя крымская власть не осознает, что события могут развиваться по сценарию, опасному, в том числе, и для нее самой.