Герман написала в больнице повесть «Красная Атлантида»

Замглавы президентской администрации Анна Герман, находясь в больнице, все свободное время проводила с ноутбуком и успела написать книгу - повесть о трех сильных женщинах "Красная Атлантида". Об этом сообщает ТСН.

"Это книга о трех сильных женщинах, жизнь которых охватывает еще советские времена и наши дни. Они чувствуют и счастье, и несчастье, и как-то справляются с этим. Сейчас я вычитываю рукопись и где-то до конца месяца перешлю ее в издательство", - отметила Герман .

По словам Герман, образы главных героинь сборные и не имеют отношения к его личной биографии.

Кстати, литературным творчеством Герман занимается не впервые - в 2003 году вышел ее сборник новелл "Пирамиды невидимые".

Напомним, вчера заместитель АП вышла на работу. Герман считает, что причиной ее инфаркта стала трагедия летней давности - гибель ее сына в ДТП.

По словам политика, в больнице ее посещали близкие и друзья: "Врачи не позволяли, чтобы ко мне ходило много народу, но все мои большие друзья, которые всегда приходят ко мне в трудное время, были. Среди них Ринат Ахметов, Борис Колесников, Андрей Клюев и многие другие ".