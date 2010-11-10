Левочкин зацепил Немырю за живое

Оппозиция считает, что действующая украинская власть сама отказывается от европейских демократических ценностей.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы заместителя председателя партии "Батькивщина", бывшего вице-премьер-министра по делам европейской и международной интеграции Григория НЕМЫРИ в связи с высказываниями главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА о том, что представители оппозиции сделают все возможное на международном уровне для того, чтобы результаты саммита Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе стали наименее успешными для украинской стороны.

"Действующая власть не имеет ни политического, ни морального права отождествлять себя со всей Украиной. Для оппозиции был и остается ключевым приоритетом успех Украины как европейского государства, которое уважает и придерживается европейских демократических ценностей каждый день, а не только во время переговоров с европейскими партнерами. То, как действующий режим провел последние выборы, демонстрирует, что европейские демократические ценности не являются для него приоритетом. За это нужно отвечать", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, глава Администрации Президента Украины С.ЛЁВОЧКИН сегодня, 10 ноября, заявил, что представители оппозиции сделают все возможно на международном уровне для того, чтобы результаты саммита Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе стали наименее успешными для украинской стороны. "Я, к сожалению, должен констатировать то, что украинская оппозиция пытается сделать все возможное для того, чтобы саммит был как можно менее успешным", - сказал он. Глава АП уточнил, что это касается, прежде всего, вопроса создания зоны свободной торговли Украина-ЕС, а также безвизового перемещения украинских граждан. "Поскольку для оппозиции важнее неуспех власти, чем успех Украины", - считает С.ЛЁВОЧКИН.