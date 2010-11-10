Табачник уверен, что написал диктант без ошибок

Во вторник, в День украинской письменности, жители страны писали диктант национального единства под начитку с радиоточки — Национальной радиокомпании. Проверка знаний началась в 16.10 и длилась около получаса. Состоял диктант примерно из 100 слов. Писали забавную историю о том, как наш купец, солдат и переводчик Юрий Кульчицкий в 1683 году, после снятия осады Вены османскими войсками, учил жителей австрийской столицы пить кофе.

Писал диктант и министр образования Дмитрий Табачник. «Я знаю, что написал без ошибок, — говорит «Сегодня» министр. — Диктант был легкий, но начитывали слишком быстро. Отослал его на проверку». Табачник говорит, что если получит подарок за грамотность (организаторы обещают победителям конкурса деньги, радиоприемники и книги), то вернет его Национальному радио — для победителей следующего года.