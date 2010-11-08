Донецкий губернатор: мне без разницы, с кем работать

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК заверяет, что готов работать со всеми избранными мэрами, не взирая на их партийную принадлежность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, напомнив, что в Донецком регионе из 28 городов областного подчинения в четырех городах – Горловка, Кировское, Снежное и Дебальцево - победу одержали кандидаты в мэры не от Партии регионов.

«Могу однозначно сказать: мне без разницы, с кем работать. Я не собираюсь ставить каких-то условий… Этого нет и быть не может. Поэтому выбор людей - это закон, и я этот закон исповедую. И я буду работать со всеми 28 мэрами городов», - заявил А.БЛИЗНЮК.

В целом, подводя итог местным выборам, губернатор отметил, что задача, которую ставила перед собой Партия регионов, в Донецкой области выполнена.

«Все задачи, которые мы ставили перед собой, мы выполнили, - сказал А. БЛИЗНЮК, - Но есть определенные моменты, которые мы, скажем так, не учли до конца по объективным и субъективным причинам. Мы, как Партия регионов, не выиграли выборы в четырех городах… Но я всегда был приверженцем того, что люди на месте, видя ситуацию, реально ее оценивая, предлагают того человека, который бы по-крупному вместе с командой работал на общину».

Он подчеркнул, что в настоящее время в ОГА «мы выстраиваем систему обучения, ознакомления, систему взаимодействия и совместной работы в пределах действующего законодательства». А.БЛИЗНЮК акцентировал, что основная задача облгосадминистрации, кроме выполнения делегированных функций по управлению экономикой и социально-экономическим развитием региона, - это осуществление контроля за исполнением законодательства. «И это будет обеспечено на 100%. Я вам гарантирую. Все, кто пришли, должны это понимать. Все будут работать в пределах действующего законодательства и в идеологии реформ, которые инициировал Президент Украины», - заключил губернатор.