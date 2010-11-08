Результаты выборов в Сумской облсовет

В Сумской области областная территориальная избирательная комиссия обнародовала итоги выборов в областной совет, в соответствии с которым депутатами нового созыва стали представители 12 политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с данными избиркома, самое большое представительство в Сумском облсовете будут иметь депутаты Партии регионов, которые получили 50 из 100 мандатов. Из них 18 депутатов прошли в органы местного самоуправления по партийному списку, а 32 были избраны в одномандатных мажоритарных округах.

Также в состав представительского органа войдут 23 депутата от партии “ВО "Батькивщина" (16 по списку и 7 – в мажоритарном округе), 6 – от "Фронта змін" (5 + 1 соответственно), 6 – от партии "Родной город" (4 + 2), 5 – от КПУ (4 + 1), 3 – от "Сильной Украины" (все – по списку). Кроме того, в Сумской облсовет в одномандатных мажоритарных округах было избрано 2 депутата от партии "За Украину!" и по одному представителю делегировали Аграрная партия, "Единый центр", Народная партия, СПУ и Партия промышленников и предпринимателей.

Сумской областной совет нового созыва будет состоять из 100 депутатов, 50 из которых избиралась по партийным спискам, а еще 50 – по мажоритарным округам.

Всего в списки избирателей в Сумской области 31 октября было внесено 938 999 избирателей, из них приняли участие в голосовании 463 966.