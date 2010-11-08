Литвин - о выборах в ВР: не нужно будить лихо, пока оно тихо

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Конституционный Суд не будет затягивать с принятием решения по срокам проведения парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопросі журналистов.

Спикер отметил, что исходя из того, что избирательная кампания в ВР начинается за 120 дней, то в Украине должна быть определенность.

«Думаю, что и это обстоятельство будет учитывать КС», - добавил В.ЛИТВИН.

«Тем более, что я не думаю, что это настолько сложный вопрос, который нуждается в длительном рассмотрении», - отметил спикер.

Отвечая на вопрос УНИАН, не приведет ли победа на местных выборах Партию регионов к необходимости проведения парламентских выборов уже в марте 2011 года, В.ЛИТВИН отметил, что не видит для такого решения ни правовых, ни политических оснований.

Он отметил, что «закон обратной силы нет», и в 2007 году нынешняя Верховная Рада была избрана на 5 лет.

По словам В.ЛИТВИНА, «мы можем говорить о месяце выборов ВР, но это должны быть 5 лет».

При этом он добавил, что «можно говорить о марте 2012 года, но никоим образом не о марте 2011 года».

«Это правовой подход», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, есть еще «политический момент».

«Не нужно будить лихо, пока оно тихо», - добавил председатель ВР.

«Сегодня работоспособна Верховная Рада, сегодня Верховная Рада работает, поддерживая в абсолютном большинстве предложения, которые поступают от главы государства, и те новеллы, какие мы получаем в виде законопроектов от Кабинета министров Украины. Что еще нужно? В очередной раз выборы?», - отметил спикер.

При этом он сказал: «Давайте сходим, но нужно учитывать ситуацию, и экономическую, и социальную в том числе, которая нас ожидает в ближайший период, особенно весной следующего года».

«Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований сегодня говорить об этом», - добавил В.ЛИТВИН, выразив убеждение, что 99,9% народных депутатов не хотят парламентских выборов в 2011 году.

По его словам, таких выборов хотят лишь некоторые украинские политики, чтобы удержать свои рейтинги.

«Если кто-то хочет выборов, то большой флаг с большим древком им в руку и трезуб – в другую руку и вперед», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, под заявлениями о необходимости проведения выборов в ВР в марте 2011 года - лишь «политическая бравада».

Как сообщалось, Конституционный Суд завтра, 9 ноября, начнет рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Конституции по вопросу сроков проведения выборов Президента, Верховной Рады и в местные органы власти.

В Переходных положениях законопроекта установлено, что очередные выборы в ВР проводятся в последнее воскресенье октября 2012 года (это будет 28 октября 2012 года), а очередные выборы Президента – в последнее воскресенье марта 2015 года (27 марта 2015 года).