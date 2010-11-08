Правозащитники хотят повторных выборов мэра Харькова

Харьковская правозащитная группа считает целесообразным провести повторные выборы мэра Харькова, учитывая большое количество нарушений.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Харьковской правозащитной группы.

Правозащитники считают обнародование результатов выборов Харьковского городского головы преждевременным и поспешным, учитывая то, как проходило установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией в условиях, когда два кандидата, Арсен АВАКОВ и Геннадий КЕРНЕС, набрали близкое количество голосов, и даже небольшие ошибки в процессе подсчета голосов влияют на окончательный результат.

По словам авторов заявления, об их правоте может свидетельствовать ряд фактов.

В частности, отметили они, «в ходе рассмотрения ТИК протоколов и других избирательных документов участковых избирательных комиссий выяснилось, что на некоторых участках был проставлен с опозданием штамп «выбыл» против фамилии кандидата на должность городского головы Александра ДЕНИСЕНКО, который снял свою кандидатуру за 5 дней до выборов. На нескольких участках комиссии вообще не знали, что господин ДЕНИСЕНКО «выбыл», не проставили этот штамп, посчитали голоса и сдали протоколы в ТИК. На некоторых участках все бюллетени без штампа «выбыл» признали недействительными».

Например, приводят факты правозащитники, «на участке № 30054 таких бюллетеней было 654, а на участке 30070 – 418. В целом испорченных бюллетеней на всех участках свыше 9 тысяч, и можно уверенно утверждать, что та часть, где они признаны недействительными в результате отсутствия штампа «выбыл», – на совести ТИК. Четырех дней вполне достаточно, чтобы сообщить об этом всем участковым комиссиям».

Как считают авторы заявления, «люди, которые пришли на участки и использовали такие бюллетени, были вполне несправедливо и незаконно лишены права выбора. ТИК обязана была обеспечить одинаковое применение закона и рассмотреть недействительные протоколы по всем участкам”.

Также, отмечается в заявлении, тюки с избирательной документацией во время транспортировки ее из некоторых УИК в ТИК были повреждены. Нарушения целостности упаковки вызвали подозрения и заявления о повторном подсчете голосов на 56 соответствующих участках. Но ТИК не приняла соответствующее решение, констатируют правозащитники.

Кроме того, по данным ХПГ, ТИК не приняла протоколы с ряда участков и вернула их для уточнения, а на некоторых участках – для пересчета голосов.

“В целом составление уточненных протоколов в результате несущественных ошибок во время подсчета голосов – вещь естественная. Но в данном случае настораживает закрытость этого процесса: уточненные протоколы не давали посмотреть даже членам ТИК, результаты по ним не объявлялись, наблюдатели от партий и журналисты не имели доступа к сцене, где заседала комиссия, а рассмотрение последних 11 протоколов 4 ноября проходило вообще за закрытыми дверями: ТИК приняла решение удалить всех из зала. Имели место факты, когда ТИК вызывала главу комиссии, и он переписывал протоколы прямо в помещении ТИК, ставил на них печать” - подчеркивается в заявлении.

По данным правозащитников, в нарушение закона ТИК приняла решение о том, что результаты голосования просуммируют технические работники горисполкома – членов ТИК к этому процессу просто не допустили, им даже не давали посмотреть на результаты в компьютере. Какое программное обеспечение при этом использовалось – непонятно, добавили в ХПГ.

“Таким образом, члены ТИК принимали протокол об итогах голосования, фактически не зная, как сформировались данные, за которые они проголосовали. На тот момент 5 членов ТИК отсутствовали. ТИК еще не успела рассмотреть 190 жалоб на нарушение избирательного процесса, а из 10 УИК, где ранее ТИК назначила пересчет голосов, были сданы результаты пересчета только с одного участка. Тем не меньше, ТИК поставила точку в еще не законченном процессе”, - отметили правозащитники.

Они подчеркнули, что это лишь некоторые известные им факты, влияющие на итог голосования и не касающиеся многочисленных нарушений закона о местных выборах. По словам правозащитников, таких нарушений в самом процессе голосования на избирательных участках, во время подсчета голосов на участках, при транспортировке бюллетеней в ТИК, во время работы ТИК наблюдателями и представителями партий зафиксировано множество: найдены лишние протоколы; подписание членами УИК незаполненных протоколов; упаковка избирательной документации избирательных участков в помещении ТИК без участия членов участковых избирательных комиссий; отсутствие обязательных реквизитов на тюках с избирательной документацией, которую передавали в ТИК; пересчет голосов и составление уточненного протокола несколькими членами УИК только от одной политической партии; отсутствие рассмотрения по существу жалоб на нарушение избирательного закона.

Поэтому, принимая во внимание приведенные факты, результаты выборов в Харькове нельзя признавать, подчеркнули в ХПГ. Как минимум, по мнению правозащитников, необходимо провести тщательный анализ испорченных бюллетеней на всех участках и провести повторное голосование на тех участках, где использовались бюллетени без штампа «выбыл». “Однако, учитывая значительное количество нарушений, лучшим решением, по нашему мнению, было бы проведение повторных выборов Харьковского городского головы”, - отметили в Харьковской правозащитной группе.