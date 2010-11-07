Азаров завтра примет участие в Венском экономическом форуме
16:03, 07 ноября 2010Политика
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Планируется ряд важных встреч
Премьер-министр Украина Николай АЗАРОВ завтра в ходе рабочего визита в Австрию примет участие в заседании Венского экономического форума.
Как передает корреспондент УНИАН, также планируется встреча премьер-министра з Генеральным секретарем Организации стран экспортеров нефти ОПЭК Абдаллой эль-БАДРИ.
В ходе рабочего визита в Австрию Н.АЗАРОВ встретится также с руководством Райфейзенцентральбанка и Канцлером Республики Австрия Варнером ФАЙМАННОМ.
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