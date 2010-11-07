Азаров завтра примет участие в Венском экономическом форуме

Премьер-министр Украина Николай АЗАРОВ завтра в ходе рабочего визита в Австрию примет участие в заседании Венского экономического форума.

Как передает корреспондент УНИАН, также планируется встреча премьер-министра з Генеральным секретарем Организации стран экспортеров нефти ОПЭК Абдаллой эль-БАДРИ.

В ходе рабочего визита в Австрию Н.АЗАРОВ встретится также с руководством Райфейзенцентральбанка и Канцлером Республики Австрия Варнером ФАЙМАННОМ.