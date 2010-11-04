Во Львове предприниматели протестовали против Налогового кодекса

Несколько тысяч предпринимателей провели возле здания Львовской облгосадминистрации акцию протеста против принятия Верховной Радой Украины Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали плакаты с надписями: «Налоговый кодекс Азарова – венок на могилу малого и среднего бизнеса», «Где каникулы для малого бизнеса?», «Нет! Налоговому террору», а также периодически скандировали «Ганьба!» и «Геть Азарова і Тігіпка!».

Предприниматели требовали не принимать правительственный проект Налогового кодекса и привлечь их к разработке альтернативного документа.

Участники митинга заявили, что 16 ноября, когда Верховная Рада будет рассматривать проект Налогового кодекса во втором чтении, приедут в Киев на общеукраинскую акцию протеста предпринимателей.

С инициативной группой предпринимателей встретился председатель Львовской ОГА Василий ГОРБАЛЬ. По результатам встречи было принято решение, что предприниматели напишут письмо со своими требованиями относительно проекта Налогового кодекса, который позже, за подписью В.ГОРБАЛЯ, будет направлен премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ. В ходе встречи предприниматели высказали ряд замечаний по Налоговому кодексу.

В свою очередь, В.ГОРБАЛЬ отметил, что всегда открыт к диалогу с представителями бизнеса, для решения их проблем и улучшения бизнес-климата в области.