Вадим Карасев: не имея возможности голосовать руками, люди будут голосовать ногами - уедут все, кто сможет

Я верю Директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, когда он говорит, что востребован разными украинскими политиками. Он хоть и ставит самые суровые диагнозы политическому классу, но при этом излучает оптимизм, стряпает очередные политические афоризмы (он называет это «конструированием смыслов») и носит папку полезных советов для всех без исключения институтов власти и групп оппозиции. Кто в наше время откажется от такого себе сеанса политического психотерапии?

В этот свой приход в УНИАН, услышав наши жалобы на самую тоскливую избирательную кампанию, он, согласившись, тут же принялся искать плюсы нынешней ситуации. Большую часть нашего разговора представляем читателям.

НИЧТО ТАК НЕ СТИМУЛИРУЕТ, КАК ВЛОЖЕННЫЕ «МАНИ»...

Вы ездите по стране, вам интересно наблюдать настолько предрешенную кампанию?

Есть вещи, которые не предрешены, хотя, по большому счету, все уже решено. За нас, политиков, и за избирателей. Интрига сохраняется именно в этом зазоре между непредрешенностью и решенностью. С этой точки зрения кампания интересная. Понятно, что конфигурация местной власти предопределена, поскольку выборы как таковые с самого начала не заладились, не задались… Но не в этом сверхцель кампании. Интрига в том, насколько она впишется в общий транзит власти. Точка отсчета этого транзита приходится на второй тур и инаугурацию президента - на начало 2010 года. И некий отрезок будет пройден к ноябрю – декабрю, когда будут сформированы новые местные советы и оформится новая конфигурация власти в целом по стране. Выборы мэров и местных советов могли бы стать толчком обсуждения ряда проблем местного самоуправления, коммунальных, инфраструктурных, жилищных. Но не стали... Они оказались заложниками более глобальных тенденций, которые касаются нынешнего политического режима. На выборах не решается вопрос конкретных фамилий, политических составов местных органов власти. Решается вопрос, насколько в силе админресурс и можно ли его восстановить и перезапустить в том режиме, в котором он работал до 2004 года.

Почему же нельзя? Уже понятно, что можно…

Тенденция к этому просматривается отчетливо. Но мера не определена, как и не определена сопротивляемость админресурсу со стороны региональных, местных и в целом оппозиционных элит, уровень подавленности/сопротивляемости общества. Из политико-философской классики (М.Фуко) известно, что сопротивляемость есть конститутивным элементом власти. То есть характер, тип власти определяется сопротивляемостью.

Насколько и в каких формах общество будет сопротивляться? Пассивно? Активно? Глухой ропот и внутреннее неудовольствие, и недовольство или коллективное действие всех оппозиционных и протестных сил? Будут ли изобретаться новые формы общественного и гражданского сопротивления и протеста? Насколько оппозиция сможет воспользоваться появлением новых очагов и факторов недовольства местных элит и избирателей? Насколько она сможет освоить и переработать импульсы недовольства в адрес Партии Регионов? Особенно это касается Юга, Востока, Центра Украины, которые поддерживали Партии Регионов и Виктора Януковича в его восхождению к президентству. После этих выборов станет понятно, останется ли у нас хотя бы остатки реального самоуправления, сохранится ли хотя бы относительная автономия региональных элит или можно попрощаться с региональными элитами, как неким политическим явлением. Партия Регионов почти выиграла местную власть. Вместо самоуправления – возможно, будет «Сам-управление».

Представители региональных элит на выборах позаносили деньги разным партиям, а потом бах - и оказались вне проходной части списка, и подозревают, что те два-три человека, которые оказались в проходной части, не помогут решить их проблемы.

Региональные элиты занесли, как вы говорите, деньги тем политсилам, у которых есть более, чем 3-процентный рейтинг на будущих выборах в парламент. Поэтому, если говорить о фамилиях, то тем, у кого в кармане место в будущей Раде, и кладут в карман денежный взнос. И пусть несут, кладут, везут, присылают, хотя это скоро может стать бессмысленным. Но раз уже занесли, то есть надежда, что они попытаются эти деньги защитить. И в этом смысле на какаю-то группу сопротивления, какой-то «монетарный барьер» электоральному авторитаризму можно ожидать. Потому что ничто так не скрепляет, не мотивирует, не стимулирует, как вложенные «мани».

А вот когда у избирателей отнимают право избирать тех, кого они считают нужным избрать, тогда это уже покушение на политические и гражданские права. Мои последние крымские впечатления. В Крыму Партию Регионов не воспринимают уже как свою. Она, зайдя в Крым, тут же начала делить, отнимать, перераспределять. Не давать, отдавать – отнимать. И, несмотря на то, что выборы она «сделала», и теперь может так построить страну, что потеряет гражданское и электоральное доверие. Можно быть партией власти, можно быть доминантной политической силой, но при этом быть чемпионом по гражданскому недоверию. Ранее, Партия регионов номинировалась, как выразитель законных интересов Юга и Востока Украины. Допустим, оранжевые считали своим Запад Украины, а «мы, регионалы, представители Юга и Востока, боремся за русский язык, против НАТО, защищаем вас от оранжевых». Так вот, судя по настроениям в Одессе, Крыму, Днепропетровске Регионов уже не рассматривают, как выразителя интересов этой части Украины. Многие рассматривают эту политсилу, как чужую, чуждую и даже «оккупационную». Это значит, что власть будет легальной, но нелегитимной в общественном сознании. Это тупик для избирателей, для Партии Регионов и для Украины в целом. Это нонсенс. Не просто театр абсурда, но достаточно опасная для политики вещь. Власть имеет все рычаги, она – доминантная сила, но при этом ей не доверяют, ею обижены, она превращается в всеобщий аллерген. Вот почему эти выборы - это всеукраинский сканер, при помощи которого тестируется: удался ли транзит власти в фасадную демократию или к полуавторитарному режиму и насколько необратимы/обратимы демократические завоевания последних лет.

И ЧТО - ЕЩЕ РАЗ ТИМОШЕНКО? ХОТЯ, НАВЕРНОЕ, ОНА БЫ НЕ ПЕРЕПИСЫВАЛА УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ...

Почему-то получилось, что в оппозиции есть всего одна-две политсилы и остальные – борзые щенки Межигорья.

В таком случае интересно, что или кто, по-вашему, есть оппозиция?

Кроме прочего, - те, кто дают резкие иногда личностные оценки. Те, кто не кормится с Банковой, тот, кто не заключает альянсов в обход и против избирателей. А кроме Тимошенко и Гриценко не вижу больше никого, удовлетворяющего этим требованиям...

А Тягныбок? Он как раз и громче, и резче, и радикальнее… Так что не только к звуку («Звукам Му»), к саунду сводится оппозиционность. А во-вторых, личные оценки касаются личностей, а политические отношения - это не личные отношения политиков. А, в третьих, если власть давит на вас, это еще не значит, что вы - оппозиция. Да, власть надо критиковать, обличать, обналичивать ее промахи и мерзости. И если бы Тимошенко не было, то было бы хуже. И то, что она делает, - это правильно. Оппозиция может и должна быть громкой. Но сводить ее к речевому событию тоже не верно. Но можно же это говорить тихо, но при этом весомо. Важно не голосить, но делать правильные «наголоси». Но нынешняя игра власти с оппозицией имени Юлии Тимошенко или игра оппозиции с властью – это арьергардные бои, доигрывание прОигранного и проИгранного. БЮТ - это не столько новая оппозиция, сколько прошлая власть, а Партия регионов - не столько новая власть, сколько прошлая оппозиция. И общий знаменатель здесь - прошлое, а ни как не будущее, действительно новое, инновационное. Да, у Юли есть представительство в парламенте. Она – неудобный конкурент. Но мне не нравится, что наша политическая жизнь движется в логике «дурной» (в гегелевском смысле) цикличности: 2002, 2004 – Янукович, 2005-2006 – Тимошенко, 2006-2007 – Янукович, 2007-2010 – Тимошенко. 2010 – Янукович. Это – замкнутость. Это – ненормально, что вся украинская политика жила в таком цикле. Что еще раз Тимошенко? Еще раз? И что экономическая политика так бы отличалась? Хотя, наверное, она бы не переписывала учебников истории.

Ситуация плоха, тем, что мы в этой закольцованности. Ну, такая квазидвухпартийность ненормальна. В Британии меняются партии, но там и лидеры меняются, и сами партии меняются. Они меняются внутри, меняют свою платформу, программу, меняют состав. Идет постоянный переток между обществом и партиями. И новые веяния в обществе подхватываются партиями и транслируются на уровень большой политики.

Да, важно быть в оппозиции. Там можно обороняться, огрызаться, покусывая власть, когда на вас наступают. Тимошенко это делает. Но что дальше? Завтра перестанут давить. В парламенте останется все меньше бойцов. И все больше усталости от старой эстетики политической борьбы, эстетики скандала и харизмы. Тимошенко - в авангарде оппозиции, но сама оппозиционность носит признаки арьергардности. Если бы оппозиция в целом в стране была на подъеме, чувствовала веяния и настроения, то местные выборы пошли бы по другому сценарию. Не по сценарию Регионов, а по сценарию, который прописан законом.

Закончилась одна политическая эпоха, начинается другая политическая эпоха. Превращать политику в сплошные матчи-реванши - это признаки старой игры. Не надо превращать политику в мыльную оперу взаимоотношений Януковича и Тимошенко. Для того, чтобы начинать серьезную оппозиционную работу, надо переизобрести назначение и смысл оппозиционной стратегии в нынешних условиях. Нужна не просто оппозиция, нужна политическая альтернатива и не просто власти, а ее курсу, ее доктрине. Нужно знать, что мы должны положить обществу на стол видение, которое бы отличалось от того, что делает Партия Регионов. Это должен быть проект – долговременный, концептуальный и одновременно прикладной. Не обязательно здесь необходим академизм. Оппозиции нужно научиться действовать так, чтобы через нее говорила, высказывалась, наступала, действовала та оппозиционность, которая накапливается в глубине общества, в региональной глубинке, на вещевых и продуктовых рынках, в общественном транспорте и т.д. Подобно тому, как есть разница между слышать и слушать, смотреть и видеть - есть различие между оппозиционностью и оппонированием. Нынешняя разнообразная разношерстная оппозиция – пока не реальный оппонент власти. Предстоит еще переизобрести оппозицию в новых полуавторитарных исторических условиях, обновить средства и ресурсы, так сказать, оппозиционного производства и потребления.

У Тимошенко есть «Украина третьего тысячелетия»...

Я вас прошу, это уже было... Но дело в другом. Настоящий политик не должен свою работу перекладывать на плечи простого гражданина. Простой гражданин пашет на работе, ему некогда заниматься интеллектуальными изысками того, какая должна быть Украина, тем более «третьего тысячелетия» - «там за горизонтом». Политик пишет стратегию, программу, способную мобилизовать сторонников. Это его пахота, его пашня. Политик должен сам сидеть, собирать экспертов, интеллектуалов, политологов. Тех, кто умеет думать, креатировать. А это нужно включать мозги, собирать творческие коллективы. Какая альтернатива? Понимая, что бесплатной медицины может и не быть, как сделать так, чтобы предотвратить примитивную коммерциализацию медицины или образования. Это ненормально, когда деньги передаются из рук в руки врачу ли учителю. Это ненормально, когда зачеты или экзамены сдаются за деньги, как легально, так и нелегально. Но ненормально, когда средненький студент учится бесплатно еще и получает стипендию, а медицина в целом, больницы, вузы и школы не получают необходимого финансирования. Социализма уже не будет. Но какой капитализм наступает на постсоветском пространстве? Социал-демократический? Либеральный? Авторитарный? В постсоветский период мы вступили в начале 90-х. Теперь на пороге - в постсоциалистический. Что это за время («после социализма»)? То есть после социального государства, т.е. бесплатной медицины, образования, низких тарифов и цен? Скорее это мерзкий, жесткий и жестокий, голый капитализм. Как в нем жить, точнее выживать? Вот здесь нужно «копать», так как в «социальной рамке» будет разворачиваться, выписываться реальная политика, и, стало быть, появляется позиция для заявки на новую оппозицию. Хотя, безусловно, это только часть того, что должна будет сделать новая оппозиция с учетом того, кого и как «будет строить» ПР.

Есть только интуитивное понимание, что социальное недовольство будет возрастать. Что народ будет бунтовать. Что возможны социальные бунты... Поэтому укрепляют власть, вертикаль, укрепляют суды, ограничивают право на массовый протест.

Сегодня общество является более оппозиционным, чем политики. Оно все более накапливает потенциал оппозиционности. Оппозиционность на уровне элит намного меньше, чем не уровне населения, регионов, которые разочарованы властью, и которые понимают, что «покращення життя вже сьогодні» - это фантомная цель и идеологический фантазм. Поэтому нужно идти к людям, в общество, к интеллектуалам, иначе, оппозиционная деятельность будет суетливой и бессмысленной.

ОЛИГАРХИ СТАЛИ ИГРАТЬ РЕТРОГРАДНУЮ, РЕАКЦИОННУЮ РОЛЬ

Почему крупный бизнес так и не стал заказчиком реформ? Так и не захотел повысить стоимость державы, а дорываясь до власти, стал плотно заниматься дотациями, субвенциями и другими льготами?

Кто такие наши олигархи? На чем они заработали? Что они изобрели? I-Pad, Windows, либо умело играют на фондовых рынка, как Уорен Баффет? На чем они сделали бизнес? Они - не создатели инновационных стоимостей. Они – получатели ренты. Их допустили к трофеям советской экономики, советской стальной индустриализации, химии, производству азотных удобрений и т.д. Они, так сказать, рентополучатели, а не «стоимостесозидатели». Они не изобретали свой бизнес, как Билл Гейт, СтивДжобс, или даже тот же Дональд Трамп. Если стоимость не создается, ее не прибывает. А делить надо. Стоимость не создается. Зарабатывают на разных налоговых льготах. Там, где богатства становится меньше, а большая часть уходит в сторону, то возникает структура доходов, в которой богатые делаются еще богаче, а бедные - еще беднее, и разделяются не по принципу «наемный труд-капитал», а по принципу на тех, кто живет, и тех, кто выживает. Если брать общество, экономическую историю последних 20 лет, то промышленное производство все более суживается, съеживается и эксплуатируется не столько труд, сколько потребление населения. Какие высокие цены, какие косвенные налоги в продуктах питания, потребления! Это и есть нещадная эксплуатация потребления. Да, в середине 90-х годов олигархи играли положительную роль. Но часто одна и та же политическая группа или класс в тех или иных исторических условиях меняет свои знаки значения. В 90-е годы шел вопрос о вычленении из советского экономического тела украинской экономики. И главной опасностью был реванш левых сил. Союз «националистов и капиталистов», национальных демократов и части олигархов действовал против левого реванша. И ни в одной из стран бывшего союза левого реванша так и не произошло. Сегодня ситуация поменялась. Олигархи стали играть ретроградную, реакционную роль. Уже в 2008 году, когда ударил мировой кризис, он обналичил родовой грех олигархии, тот - с чего она начинала в 90-х. Это - стремление к национализации убытков и приватизации прибыли. Олигархи стали искать защиты у государства. Например, государство спасло банки, корпорации, некоторые были национализированные за счет госбюджета, а теперь их опять собираются приватизировать. В 2010 олигархи взяли власть, чтобы защитить свой бизнес. И эта главная функция государства на нынешнем этапе. Чем больше государства, которое будет защищать большой бизнес, тем меньше государства, которое будет регулировать и создавать условия для среднего и мелкого бизнеса. Варианты такие. Либо государство уходит из этой схемы и создает условия, чтобы заработала вся экономика, весь средний и мелкий бизнес, массовое промышленное производство. Либо государство защищает собственность больших капиталистов, которые вышли из приватизации 90-х годов. Вот в чем политэкономическая дилемма сегодняшнего режима. Это результат половинчатых реформ. Если бы наши реформы были совершЕнны и завершены, олигархов, по крайней мере, в их советском варианте не было бы. Они не заинтересованы в том, чтобы менять систему, в которой они являются бенефициарами. Они – выгодополучатели системы, которая установилась в 90-х годах и которая продолжала действовать, несмотря на «разгул» украинской демократии в 2000-е годы. Кто наши олигархи? В чем их бизнес? Металлургия, азот, химия – и все - на дешевом российском газу. Привязанность к дешевому газу делает страну привязанной к России. В 2010 году вчерашние собственники капитала стали собственниками власти. И соединили намертво, «экстазно» капитал и власть. Заинтересованы ли они в модернизации? Частично. Заинтересованы ли они в том, чтобы страна имела другую структуру экономики? Будь у Украины другая структура экономика, которая не связывала бы свой рост с металлургией и химией нам, нам не нужен был бы дешевый газ, любой ценой ради низкой цены. А значит, был бы маневр для отношений с РФ. А сегодня такого маневра нет. Продолжается политика национализации убытков и приватизации прибылей. Непубличная сверхзадача режима - продлить эту тупиковую парадигму.

Мои коллеги из разных изданий отметили 70-летие публикации работы Ортеги и Гассета «Восстание масс». Перечитала эту работу, чисто отдавая дань студенческим годам. Он написал ее, когда к власти уже пришли Сталин и Муссолини. Но все, что он писал тогда, сегодня звучит предостережением. «Большевизм и фашизм управляются, как всегда, людьми посредственными, несовременными, с короткой памятью, без исторического чутья, которые с самого начала ведут себя так, словно уже стали прошлым». Все, что философ пишет о тирании интеллектуальной пошлости, о торжестве посредственности, вызывает тревожные аналогии с Украиной. Это на фоне того, что из этой страны старается уехать вся англоговорящая, хоть сколько то состоятельная молодежь.

Любая аналогия хромает. Но ситуация сейчас лучше, чем 70 лет назад. Тогда существовали закрытые авторитарные режимы, Испания, Италия, СССР. Но глобализацию никто не отменяет. Границы закрыть невозможно. Не было 70 лет назад массовых миграций, прозрачных границ, возможностей обмена труда, капитала, культурных товаров. Поэтому, если говорить о сегодняшней ситуации, когда ограничивают права и свободы, то, так и есть, не имея возможности голосовать руками, люди будут голосовать ногами. Уедут все, кто сможет. Трудовые мигранты - это диссиденты по отношению к тому экономическому режиму, в котором можно только выживать, но не жить. Уезжают за границу в поисках украинской мечты. Украинскую мечту ищут вне Украины. Но если власть хочет править дальше, она должна создать условия, при которых можно реализовать украинскую мечту в Украине. А если в этом не будет смысла, то скажите, в чем тогда смысл украинской государственности?

Беседовала Маша Мищенко